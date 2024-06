W tym roku wakacje w Chorwacji? Ambasada wydała ważny komunikat

Według niektórych szacunków w ubiegłym roku wakacje w Chorwacji spędziło przeszło milion Polaków. Nic nie wskazuje na to, by w tym sezonie frekwencja miała być mniej imponująca. Wśród naszych rodaków Chorwacja uchodzi za kraj, gdzie za stosunkowo niską cenę można cieszyć się słoneczną pogodą, ciepłym morzem i smacznym jedzeniem. Jednak, aby wypoczynek był udany, trzeba się do niego odpowiednio przygotować. Jak? O tym przypomina ambasada RP w Zagrzebiu.