6 lipca w ośrodku PKL na Gubałówce zapowiada się bardzo gorąco! Na kultowej górze, podczas całodziennego wydarzenia przywitamy oficjalnie lato. Ale to nie wszystko, bo odwiedzając tę zakopiańską atrakcję możemy być pewni, że aż cztery dni w tygodniu - przez całe lato - czekać na nas będą nowe i nietuzinowe zabawy. Hawajskie animacje, warsztaty artystyczne, rugby dla dzieci, góralskie zabawy - to tylko niektóre z nich. Poznajmy zatem wakacyjny plan wydarzeń na Gubałówce.

Warto również wziąć udział w wakacyjnym konkursie na TikToku, w ramach którego zwycięzcy wygrają pobyt w Zakopanem dla 2 osób i noclegi w Apartamenty Kuźnice, wyjazd na Kasprowy Wierch i Gubałówkę, a także kolację w Restauracji Gwarno. Zasady konkursu są bardzo proste! Wystarczy, że chętni ułożą swój układ taneczny do piosenki z filmu zamieszczonego na TikToku (nie może być krótszy niż 10 sekund) i opublikują go na swoim profilu z hasztagami #PKLGubałówka #LatoNaGubałówce #LetniaStrefaRozrywki. Pierwsze nagrody zostaną rozdane 6 sierpnia, kolejne 6 września.

Wakacyjne środy na Gubałówce to przede wszystkim czas na zabawy i gry ruchowe. Najmłodsi spróbują swoich sił w plażowym rugby, to po piłce nożnej druga najpopularniejsza dyscyplina drużynowa na świecie. Warto wspomnieć, że na Gubałówce podczas środowych spotkań z rugby obecni będą zawodnicy Kadry Narodowej Mężczyzn Rugby - zawsze 3 trenerów.

Wakacyjne soboty na Gubałówce to podróż do regionalnych, podhalańskich tradycji. Jeśli wówczas planujemy odwiedzić ośrodek PKL z niezapomnianym widokiem na Tatry możemy przygotować się na mnóstwo żywiołowych atrakcji. Tańce, porywająca muzyka i dynamiczne zabawy zręcznościowe - krótko mówiąc Góralskie Śpasy. Do udziału w wydarzeniach zachęcamy nie tylko mieszkańców, ale i turystów, którzy będą mogli zapoznać się z podhalańskimi tradycyjnymi zabawami. Na plaży na Gubałówce nie zabraknie również pysznych przekąsek m.in.: gofrów, lodów, zapiekanek, tradycyjnych oscypków czy grillowanych dań.

Od 20 do 28 lipca Letnia Strefa Rozrywki zamieni się w Tatrzański Festiwal Minerałów i Biżuterii, podczas którego miłośnicy kamieni będą mogli nie tylko obejrzeć piękne okazy, ale i zakupić surowce oraz biżuterię. W tych dniach nie będzie zabaw na plaży, za to wypełnią ją stanowiska z niesamowitymi eksponatami. Jak widać wakacje na Gubałówce zapowiadają się aktywnie i bardzo intersująco. Zatem proponujemy wyruszyć na tę uwielbianą górę, by spędzić niebanalnie czas i to w urokliwych okolicznościach przyrody. Wszystkie informacje na temat wakacyjnych aktywności oraz przygotowanych atrakcji w ośrodkach Grupy PKL znajdują się na stronie www.pkl.pl.