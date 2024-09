Wielu z nas robi to na lotnisku. To ogromny błąd. Możesz stracić dane i pieniądze

Podróżowanie samolotem wiąże się z wieloma zasadami, które mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno podczas lotu, jak i na terenie lotniska. Eksperci ostrzegają, że nieświadome korzystanie z telefonu komórkowego na lotnisku może prowadzić do poważnych problemów, takich jak kradzież danych czy ataki oszustów. Na co warto zwrócić uwagę, by uniknąć przykrych konsekwencji?