Tanie wakacje w październiku? To doskonały czas na podróże

Koniec sezonu turystycznego w Europie zwiastuje obniżenie cen biletów lotniczych i hoteli, a także znaczne zmniejszenie liczby odwiedzających w popularnych miastach i kurortach. Z tego powodu październik to idealny czas na podróże, zarówno dla tych, którzy chcą odkrywać popularne miasta, jak i tych, którzy pragną nacieszyć się ostatnimi promieniami słońca przed zimą.



O to, gdzie warto polecieć w październiku, zapytaliśmy Martę Gałuszkę, brand managerkę Fru.pl.



- Obserwujemy obecnie rosnący trend na podróżowanie jesienią, już po sezonie. We wrześniu oraz w kolejnych miesiącach widzimy trzykrotnie wyższe zainteresowanie lotami niż w ubiegłym roku - zdradza nam ekspertka.



Oto, jakie kierunki proponuje na październikowy urlop.

Oto 5 najtańszych kierunków. Nie unikniemy tam jednak tłumów

Szukając tanich lotów na październik, warto zwrócić uwagę na kilka pięknych i bardzo atrakcyjnych pod względem turystycznym europejskich miast, do których dolecimy za grosze.



- Pięć najpopularniejszych niskobudżetowych kierunków we Fru.pl (z ceną do 350 złotych), w październiku to: Londyn, Mediolan, Eindhoven, Kopenhaga, Dortmund - wyjaśnia Marta Gałuszka z Fru.pl.



W październiku z Polski do Londynu polecimy za około 140 zł z większości polskich miast (mowa tutaj o lotach w dwie strony). W podobnej cenie znajdziemy ceny w dwie strony do Mediolanu. Bardzo korzystnie w tym zestawieniu wypada Kopenhaga, do której polecimy za jedyne 120 zł (w dwie strony) z Gdańska.



Marta Gałuszka jednocześnie podkreśla, że popularność tych kierunków przekłada się często na pokaźną liczbę turystów, nawet po sezonie. Jeśli więc chcemy uciec od zgiełku dużych metropolii oraz tłumów odwiedzających, warto obrać nieco inne kierunki podróży.



Idealne miejsca na city break bez tłumów. Ekspertka wskazuje trzy miasta

Dla poszukiwaczy spokojnych miejsc, które oczarują jesienną atmosferą i przytulną aurą, Marta Gałuszka również ma kilka propozycji.



- Wszystkim poszukiwaczom spokojniejszych miejsc, z lotami w atrakcyjnych cenach, polecam miasta skandynawskie, wspomnianą już wyżej Kopenhagę, a także Oslo i Sztokholm - wymienia ekspertka.



Jak dalej wyjaśnia, w październiku te miejsca zachwycają pięknem jesiennej przyrody, kusząc jednocześnie niższymi cenami oraz mniejszymi tłumami.



- Październik to idealny czas, aby spacerować po malowniczych parkach Sztokholmu, zwiedzać muzea w stolicy Danii, czy podziwiać spektakularne fiordy w Oslo. Co więcej, w październiku można liczyć na ciekawe wydarzenia kulturalne i lokalne festiwale, które pozwalają poczuć prawdziwy klimat Skandynawii - dodaje.



Jesienią najtaniej polecimy do Sztokholmu. Loty za jedyne 102 zł w dwie strony znajdziemy z Gdańska, natomiast z Warszawy, Wrocławia i Poznania polecimy tam za około 130 zł. Równie tanio wypada Oslo. Loty z Gdańska do stolicy Norwegi kosztują obecnie 105 zł, natomiast podróżując z Poznania, Warszawy, Szczecina, czy Krakowa, musimy przygotować się na wydatek rzędu 120-136 zł.

Kopenhaga zachwyca widokami, architekturą, a także przytulną atmosferą 123RF/PICSEL

Wakacje w słońcu w październiku. Ile zapłacimy za all-inclusive w 30 st. C.?

Miłośnicy ciepła, którzy nie zdążyli nacieszyć się dobrą pogodą i wciąż chcą skorzystać z ciepłych promieni słońca, mogą skusić się na wakacje all-inclusive w Turcji, czy Egipcie.



W Turcji, w miejscach takich jak Antalya, Marmaris czy Side temperatura powietrza może sięgać maksymalnie nawet 25 st. C., najczęściej jednak oscyluje w okolicy 20 st. C. Z kolei w tym miesiącu w Egipcie średnia temperatura minimalna to 23 st. C., natomiast maksymalna 31 st. C.



Za najtańsze 7-dniowe all-inclusive w Riwierze Tureckiej w październiku zapłacimy jedyne 2500 zł za osobę. Ceny te mogą wciąż ulec zmianie, a im bliżej terminu wyjazdu, tym większe prawdopodobieństwo znalezienia promocyjnych ofert last minute.



Z kolei wypoczynek w Egipcie będzie nas kosztować o około 500 zł więcej od osoby. Przykładowo za 3000 zł spędzimy 8 dni w kurorcie Sharm El Sheikh, w opcji ze śniadaniami i obiadokolacją.

