Święta Bożego Narodzenia to czas, który najczęściej kojarzy się z domowym ciepłem, pełnymi stołami i spotkaniami z rodziną. Jednak dla tych, którzy pragną oderwać się od zgiełku codzienności, istnieje alternatywa, która ma w sobie coś wyjątkowego - spędzenie tego magicznego czasu w górskim schronisku. - Odnajdują, tu w górach, ciszę i spokój - mówi Hanka Gąsienica-Daniel z tatrzańskiego schroniska na Hali Ornak.

Coraz więcej osób decyduje się spędzić święta poza domem. Chcą uniknąć nerwowej bieganiny, stresujących przygotowań i niepotrzebnych wydatków. - Nic nas nie trzyma w domu, więc spędzamy z narzeczonym Boże Narodzenie w schronisku "Szrenica" w Karkonoszach - mówi Ania. - Uwielbiamy wędrówki po górach z plecakami, nocki w schroniskach górskich, kontakt z naturą. Tam ludzie są inni. Życzliwi. Albo to góry przyciągają takich? - zastanawia się.

W takich warunkach Boże Narodzenie staje się bardziej osobiste i pełne magii. Wiele schronisk stawia na prostotę - brak telewizji czy internetu pozwala skoncentrować się na tym, co naprawdę ważne. - Od 51 lat spędzam Wigilię nad Morskim Okiem - opowiada Maria Łapińska, gospodyni najsłynniejszego schroniska w Tatrach. - Zasiadamy do stołu z całą załogą i moją rodziną: dziećmi, wnukami, siostrą. Jak jest mało turystów to wychodzimy na salę i świętujemy wspólnie. Na stole są tradycyjne dania, pod choinką prezenty.