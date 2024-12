Sezon narciarski w Jasnej wystartował uroczyście 30 listopada. Mimo że na ten moment dla narciarzy przygotowano około 10 km nartostrad, to już niedługo, wraz z nadejściem mrozów, udostępnione zostaną wszystkie trasy, a jest ich niemal 40. Wśród nich znajdziemy aż 14 tras umiarkowanych, 19 łatwych i 6 przeznaczonych dla bardziej zaawansowanych narciarzy, a także strefy freeride'owe czy też dziecięcą strefę treningową. Łącznie 51 kilometrów doskonale utrzymanych stoków zapewnia atrakcje dla narciarzy o każdym poziomie umiejętności. Większość tras jest sztucznie naśnieżana, co gwarantuje idealne warunki przez cały sezon. Koneserzy narciarstwa mogą też skorzystać ze specjalnie przygotowanego Fresh track, jeszcze przed oficjalnymi godzinami otwarcia stoku, a następnie zjeść śniadanie na szczycie.

W tym roku dla przyjeżdżających przygotowano wiele nowości. Jedną z nich jest najdłuższa w Europie Środkowej, poza Alpami, oświetlona trasa do jazdy wieczornej , licząca niemal 3 kilometry. Obsługiwana przez nowoczesną 8-osobową kolejkę linową, trasa została wyposażona w energooszczędne oświetlenie spełniające najwyższe standardy ekologiczne. Łącznie, od 2024 roku, narciarze w Jasnej mogą korzystać z aż 4,3 kilometra oświetlonych tras, specjalnie przygotowanych pod wieczorne szusowanie.

Nie tylko dla narciarzy. Co oferuje ośrodek Jasna zimą?

Jasna , malowniczo usytuowana w Dolinie Demianowskiej u stóp majestatycznego Chopoka (2024 m n.p.m.) w Niżnych Tatrach, to miejsce, które przyciąga nie tylko entuzjastów sportów zimowych. Ośrodek oferuje nie tylko doskonałe warunki narciarskie, ale także spektakularne widoki, które możemy podziwiać wjeżdżając kolejką linową na szczyt Chopoka . Na górze czeka na nas panoramiczna restauracja Rotunda, gdzie możemy delektować się specjałami słowackiej kuchni, jednocześnie ciesząc się niezwykłymi widokami na Tatry. Jasna może pochwalić się również atrakcyjną bazą noclegową - możemy wybierać spośród luksusowych hoteli, jak i mniejszych, nieco bardziej kameralnych pensjonatów. Dla osób, które chcą połączyć zimowe szaleństwo z odpoczynkiem, idealną opcją będą hotele z ofertą stref wellness, gdzie po intensywnym dniu spędzonym na stokach, możemy zrelaksować się w spa, jacuzzi czy w saunach.

Z kolei miłośnicy dobrej zabawy z pewnością docenią bogatą ofertę imprez après-ski , organizowanych bezpośrednio na stokach, oraz dyskotek w klubie Happy End. Już niedługo odbędzie się tam sylwestrowa impreza z muzyką na żywo i występami DJ-ów dlatego, jeśli wciąż nie mamy planów na Sylwestra, wyjazd do Jasnej może okazać się strzałem w dziesiątkę. Nie możemy też zapomnieć o kulinarnych specjałach, których warto spróbować w lokalnych restauracjach. Tradycyjne dania, obok których ciężko przejść obojętnie to m.in.: bryndzowe haluszki (kluski z owczym serem), kapustnica (zupa z kapusty kiszonej) czy też smażony ser.

Jasna na Słowacji to idealne miejsce na zimowy wypad, i to nie tylko na narty archiwum prywatne

Z kolei Tatralandia, doskonale znana wśród polskich turystów, jest świetnym wyborem dla rodzin z dziećmi. Poza licznymi atrakcjami wodnymi w jej pobliżu znajdują się też inne rozrywki, takie jak zoo oraz Hurricane Factory, gdzie możemy spróbować swoich sił w locie w tunelu aerodynamicznym. Choć jest to kosztowna zabawa - za dwa dwuminutowe loty zapłacimy 67 € (286 zł) lub 37 € (158 zł) w przypadku dzieci do 12. roku życia - to wyjątkowe doświadczenie dostarczy nam niezapomnianych emocji i wrażeń.