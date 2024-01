W związku z problemem nadmiernej turystyki zarząd miasta Wenecji wprowadza pewne eksperymentalne rozwiązanie. Zgodnie z nowymi wymogami, turyści przyjeżdżający do Wenecji na jednodniowe zwiedzanie, będą musieli zakupić bilet wstępu do miasta. Chodzi wyłącznie o tych, którzy nie zatrzymają się tam na noc.

W tych dniach zwiedzanie Wenecji tylko z biletem wstępu. Ile kosztuje?

To właśnie krótkie wizyty turystyczne, paraliżują Wenecję przez znaczną część roku. Z tego powodu władze miasta 15 stycznia uruchomiły portal online, który umożliwia rezerwację wizyty w tradycyjnych dniach szczytu przyjazdów. Bilet będzie obowiązywał od godziny 8.30 do 16.00 i będzie wymagany od 25 kwietnia do 5 maja. Cena biletu wstępu to 5 euro, czyli 22 złote.

Po uiszczeniu opłaty, każdy otrzyma kod QR, który będzie sprawdzany podczas kontroli w mieście, a także na specjalnie ustawionych bramkach wejściowych, w tym w pobliżu parkingu na Piazzale Roma i stacji kolejowej Santa Lucia.

Kto nie musi płacić za bilet?

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez zarząd miasta, zwolnieni z opłaty za bilet będą mieszkańcy regionu Wenecja Euganejska, pracownicy, uczniowie i studenci przebywający na wycieczkach szkolnych i uczelnianych, dzieci poniżej 14 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. Niemniej jednak nie oznacza to, że osoby te są również zwolnione z rejestracji przyjazdu. Aby uniknąć potencjalnych kar, każdy odwiedzający musi zarezerwować wizytę.

Zdjęcie Od 25 kwietnia do 5 maja Wenecję można zwiedzić tylko po zarejestrowaniu przyjazdu. Dorośli i dzieci powyżej 14 roku życia będą dodatkowo musieli zapłacić za bilet wstępu / 123RF/PICSEL

Kontrola napływu turystów. Co władze Wenecji chcą przez to osiągnąć?

Nowe środki są reakcją na konieczność ochrony unikalnego dziedzictwa kulturowego Wenecji. Celem zarządu miasta jest zadbanie o to, aby turyści przyczynili się do zrównoważonego rozwoju, a nie paraliżu życia w mieście, a także dewastacji środowiska naturalnego i zabytków architektury. Ogromnym problemem Wenecji są również przypływające liniowce z turystami, a także łodzie motorowe, które nie tylko powodują ogromne zniszczenia środowiska, ale również tworząc fale uszkadzają fundamenty budynków.

Kontrole i bramki wejściowe mają pomóc w monitorowaniu i zarządzaniu napływem turystów, przyczyniając się do lepszej jakości życia mieszkańców Wenecji. Eksperymentalny charakter tego rozwiązania będzie poddawany analizie, aby ocenić jego skuteczność i możliwe dalsze dostosowania.

Projekt wprowadzenia biletu wstępu był w przygotowaniu od 2018 roku, jednak opóźniła go pandemia COVID-19 i związane z nią lockdowny.

