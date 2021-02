Workation - nowy trend turystyczny?

Po wywołanym pandemią przymusowym osadzeniu w domach i pracy w trybie home office, więcej niż prawdopodobne wydaje się wzmożone zainteresowanie wyjazdami. Niekoniecznie jednak w formie wakacji. Prognozuje się, że jednym z dominujących trendów w turystyce stanie się workation, czyli praca połączona z wakacjami. Dlatego coraz więcej miejsc uznawanych za typowo wakacyjne stara się przygotować zaplecze techniczne dla turystów chcących jednocześnie tam pracować.

Zdjęcie Największą zaletą pracy zdalnej jest możliwość wykonywania jej z dowolnego zakątka świata /123RF/PICSEL

Choć możliwość swobodnego podróżowania wciąż jest ograniczona i trudno powiedzieć, kiedy te ograniczenia zostaną zniesione, w branży turystycznej wygra ten, kto najszybciej i najlepiej będzie przygotowany na przyjęcie tzw. cyfrowych nomadów. Turystów, którzy będą chcieli pracować.

Reklama

Dlatego też niektóre miejsca na świecie już dziś starają się zwabić pracowników zdalnych i zachęcić do jak najdłuższego pozostania, oferując im wiele udogodnień ułatwiających pracę zdalną.

Przykładem jest Barbados, który wprowadził wizy dla pracowników zdalnych. Wiza Welcome Stamp umożliwia pracownikom zdalnym przez rok pracę w niezwykłych okolicznościach barbadoskiej przyrody. Nie odbywa się to jednak bez kosztów. Osoby starające się o taką wizę, muszą wykazać swoje dochody, złożyć odpowiednie wnioski i wpłacić 2 tys. dolarów opłaty.

Niedawno Madera również ogłosiła program, który pracownikom zdalnym daje możliwość uzyskania komfortowych warunków do pracy - dostęp do sieci i przestrzeń do pracy.



Od 1 lutego do 30 czerwca, oficjalną "wioską cyfrowych nomadów" będzie Ponta do Sol. Rejestrując się na stronie możemy otrzymać pomoc przy zakwaterowaniu wraz z listą miejsc noclegowych, a chcąc pozostać na dłużej możemy liczyć na wolną, zagwarantowaną przestrzeń do pracy, z bezpłatnym Internetem (od 8:00 do 22:00) znajdującą się w Centrum Kultury. Z projektu "wioska nomadów" może skorzystać 100 odwiedzających, którzy muszą zobowiązać się do pozostania na co najmniej miesiąc.

Oto miejsca, które będą popularne wśród turystów w 2021 roku 1 / 6 Jednym z takich miejsc jest Bogota. Stolica Kolumbii dzięki niesamowitemu klimatowi, pysznemu jedzeniu, uznanym na całym świecie graffiti i kolonialnej architekturze od lat stanowi popularny kierunek podróży, ale w 2021 roku zainteresowanie tym miastem jeszcze wzrośnie. Dzielnice La Candelaria, Chapinero Alto i Zona T, pełne restauracji, kawiarenek, modnych barów i ekscytujących klubów nocnych będą przeżywać prawdziwe oblężenie. Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

Z podobną inicjatywą skierowaną do cyfrowych nomadów wyszła również Aruba wprowadzając program One Happy Workation dedykowany obywatelom USA. Jakie są zalety pracy zdalnej w tym miejscu?



"Pobyty w ramach One Happy Workation trwa do trzech miesięcy dla obywateli USA i proponuje świetne oferty w najlepszych hotelach, willach, apartamentach. Udogodnienia obejmują zniżki, bezpłatne Wi-Fi, śniadanie, posiłki i napoje all-inclusive" - czytamy na oficjalnej stronie Aruby.



Niektóre hotele biorące udział w projekcie szykują dla pracowników zdalnych specjalne stanowiska pracy przy plaży lub basenie, tak, aby można było wykonywać przez przeszkód swoje zawodowe obowiązki równocześnie ciesząc się urokami tego egzotycznego miejsca.

Cyfrowych nomadów równie chętnie witają Dubaj, Estonia, Gruzja. I jak wskazuje sam trend, takich programów może z czasem przybywać, bowiem trend workation będzie jednym z kluczowych nurtów turystycznych, na co wskazuje chociażby raport opracowany przez Globetrender, agencję przewidującą turystyczne trendy.

"Zupełnie nowy ruch >>wolnych<< profesjonalistów - wolnych od ograniczeń związanych z biurami, dojazdami i domami - będzie oznaczał chęć, aby tymczasowo przenieść się w piękne i inspirujące miejsce. Zbiegnie się to z tłumioną chęcią podróżowania oraz faktem, że podróżowanie za granicę może być skomplikowane i stresujące, co oznacza, że pozostanie w jednym miejscu przez dłuższy czas ma sens" - puentują analitycy.

Zobacz również: