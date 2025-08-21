ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie

W pierwszym półroczu br. ZUS przeprowadził 227 tys. kontroli zwolnień lekarskich. W ich wyniku wstrzymano wypłatę 14,8 tys. zasiłków na kwotę ponad 22,2 mln zł. Ponadto obniżono świadczenia po ustaniu zatrudnienia o 128,3 mln zł. Łącznie do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wróciło 150,5 mln zł - poinformował ZUS.

Dla porównania - w analogicznym okresie 2024 r. przeprowadzono 260,8 tys. kontroli, i wydano 18,6 tys. decyzji, a łączna kwota odzyskanych środków - również z tytułu obniżenia świadczeń po ustaniu zatrudnienia - wyniosła wówczas 117,5 mln zł.

Na czym polega kontrola z ZUS-u?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przeprowadzić dwa rodzaje kontroli. Pierwsza polega na sprawdzeniu prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zwolnień lekarskich, druga dotyczy prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy.

Kontrolę orzekania wykonuje lekarz orzecznik ZUS, który weryfikuje medyczne przesłanki wystawienia zaświadczenia lekarskiego, czyli czy stan zdrowia uzasadniał ustalenie czasowej niezdolności do pracy na dany okres, z uwzględnieniem rodzaju i warunków pracy.

ZUS wyjaśnia, że w ramach kontroli zaświadczenia lekarskiego lekarz orzecznik ZUS może przeprowadzić badanie ubezpieczonego, skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne do lekarza konsultanta ZUS, zażądać od lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej, stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego i udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie, jak również może zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.

"Druga kontrola polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem, czy na przykład nie pracuje lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia" - czytamy w komunikacie.

Wystawiasz w internecie ogłoszenia podczas zwolnienia lekarskiego? Możesz mieć poważne kłopoty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że m.in. na skutek działań wyznaczonych przez ZUS osób, ujawniane są liczne przypadki nieprawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich.

"Wśród ujawnionych przypadków znalazła się osoba, która podczas zwolnienia zwiedzała kraje europejskie, oraz inna - która świadczyła usługi fryzjerskie we własnym domu. Zasiłek straciła także kosmetyczka pracująca w salonie oraz mężczyzna dorabiający jako kierowca. Inny ubezpieczony masowo wystawiał ogłoszenia sprzedaży mebli, ubrań i biżuterii online, a kolejny - pobierając jednocześnie zasiłek i świadczenie rehabilitacyjne - wykonywał pomiary stanu wód na rzecz swojego zleceniodawcy" - wskazuje ZUS.

Odnowili stary dom na Mazurach. "Wreszcie uciekłam na dobre" Aleksandra Suława INTERIA.PL