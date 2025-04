Smocza kraina w sercu Indonezji

To miejsce wygląda, jakby zostało wyciągnięte z hollywoodzkiej superprodukcji o dinozaurach — i wcale nie przesadzamy. Rozciągający się na 29 wyspach Park Narodowy Komodo, rozsiany pomiędzy wybrzeżem Sumbawy a wyspą Flores, jest domem dla największych współcześnie żyjących jaszczurek - słynnych waranów z Komodo, nazywanych nie bez powodu smokami.

Jednak nie tylko te majestatyczne stworzenia przyciągają tu turystów z całego świata. To, co wyróżnia park, to niemal nierealne krajobrazy. Punkt widokowy na wyspie Padar oferuje panoramę, która zapiera dech w piersiach: trzy zatoki z plażami o białym, różowym i czarnym piasku, otoczone stromymi, skalistymi wzgórzami. Do tego krystalicznie czysta woda i tropikalna zieleń, która spływa z pagórków jak jedwabny szal.

To widok żywcem wyjęty z Parku Jurajskiego

- napisała redaktorka Time Out, Cheryl Sekkappan, podkreślając, że podobne pejzaże trudno znaleźć gdziekolwiek indziej na świecie.

Park Narodowy Komodo jest miejscem, gdzie nagrywa się większość hollywoodzkich produkcji o dinozaurów 123RF/PICSEL

Podwodne cuda i raj dla nurków

Park Narodowy Komodo to nie tylko spektakularne widoki na lądzie. To również jeden z najbardziej różnorodnych ekosystemów podwodnych na Ziemi. Wody otaczające wyspy są pełne koralowców, barwnych ryb, żółwi morskich, a nawet mant i rekinów rafowych. To właśnie dlatego to miejsce uznawane jest za jedno z najlepszych na świecie do nurkowania i snorkelingu.

Równie zachwycająca jest przyroda lądowa. Gęste lasy tropikalne, sucha sawanna, unikalna roślinność - wszystko to sprawia, że Komodo to nie tylko wakacyjny raj, ale także teren o ogromnej wartości przyrodniczej. Nic dziwnego, że już w 1991 roku park trafił na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

To właśnie tutaj, w Park Narodowy Komodo żyją warany, które największymi żyjącymi jaszczurkami na świecie 123RF/PICSEL

Kogo pokonał Park Narodowy Komodo?

Zestawienie Time Out objęło 44 lokalizacje z całego świata - od znanych ikon natury po mniej oczywiste, ale zachwycające zakątki. Na liście znalazły się m.in. monumentalne Wodospady Wiktorii na granicy Zimbabwe i Zambii, spokojna Dolina Punakha w Bhutanie, malownicza Konkatedra św. Jana w Valletcie na Malcie oraz tajemnicza wyspa Disko w Grenlandii. Park Komodo pokonał je wszystkie, zdobywając tytuł absolutnego numeru jeden na rok 2025.

W rankingu poza Parkiem Narodowym Komodo znalazły się też m.in. Dolina Punakha w Bhutanie, malownicza Konkatedra św. Jana w Valletcie na Malcie oraz tajemnicza wyspa Disko w Grenlandii 123RF/PICSEL

Egzotyka, dzikość i niepowtarzalność

To, co zachwyciło redaktorów i podróżników, to nie tylko widoki - ale też autentyczność i dzikość tego miejsca. Komodo wciąż pozostaje stosunkowo mało skomercjalizowane. Dotarcie tam wymaga nieco wysiłku, ale właśnie to czyni doświadczenie bardziej unikalnym.

Piękno może leżeć w oczach patrzącego, ale są miejsca, które zachwycają niemal każdego

- czytamy w uzasadnieniu rankingu. Trudno się z tym nie zgodzić. Park Narodowy Komodo to dowód na to, że natura wciąż potrafi nas zaskoczyć i że najbardziej spektakularne podróże to często te poza utartym szlakiem.

Halszka Witkowska: Żałoba jest częścią miłości INTERIA.PL