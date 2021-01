Wybrano najpopularniejsze destynacje na Instagramie

Tokio, Filipiny i Paryż - to destynacje, które znalazły się w czołówce najbardziej instagramowych miejsc na świecie. Zatem, jeśli w przyszłości będziesz planować podróż, możesz wybierać spośród najpopularniejszych kierunków na Instagramie. Jakie jeszcze miasta znalazły się na liście?

Zdjęcie Tokio znalazło się na czele rankingu najpopularniejszych kierunków podróżniczych na Instagramie /123RF/PICSEL

Podróże dla wielu z nas wciąż są odległą perspektywą i trudno powiedzieć, kiedy staną się bardziej realne. Nie zmienia to faktu, że chętnie snujemy plany i zastanawiamy się, który z kierunków będzie tym pierwszym po długiej przerwie. By poprawić sobie nastrój, warto sporządzić listę wymarzonych miejsc, do których chcielibyśmy się udać. Przydatne mogę być różnego rodzaju rankingi. Jednym z nich jest zestawienie najbardziej instagramowych miejsc na świecie, opracowane przez Big 7 Travel po przeanalizowaniu hasztagów na Instagramie.



Na szczycie wspomnianego zestawienia znalazło się Tokio. Bez wątpienia jego barwna otoczka neonów, pomieszanie tradycji z nowoczesnością i doznania kulinarne tworzą niezwykłą mozaikę. Tętniąca życiem stolica Japonii zrobi oszałamiające wrażenie na każdym, kto choć raz będzie miał okazję się z nią zetknąć. Nic dziwnego, że doczekała się ponad 54 milionów hasztagów.

Na drugim miejscu uplasowały się Filipiny. Wystarczy rzut oka na zjawiskowe plaże, lazurowe wody, zapierające dech w piersiach zatoczki, tarasy ryżowe i wszechobecną, wdzierającą się w każdy kadr naturę, by zrozumieć, dlaczego Filipiny są drugim najbardziej instagramowym miejscem na świecie.

W zestawieniu nie mogło zabraknąć również Paryża, który znalazł się na trzeciej pozycji. Bez wątpienia stolica świateł, jak zwykło się nazywać stolicę Francji, jest miejscem, które Instagram kocha. W końcu to jedna z największych stolic mody, trendów, szyku i piękna - wszystkiego, co jest niezbędne na Instagramie. Tam nawet zwykły rogalik lub bagietka sfotografowane w niezwykłej paryskiej scenerii zyskują dodatkowy estetyczny walor.

Wielkie Jabłko, Miasto Marzeń, które jednocześnie nigdy nie śpi - bez względu na to, jak je nazwiesz, Nowy Jork to niezwykłe miastp. Uchwyć ponadczasowy urok Brooklynu, a następnie udaj się na szczyt Empire State Building. Nowy Jork albo się kocha, albo nienawidzi, ale na pewno na każdym robi oszałamiające wrażenie. To zapewne powód znalezienia się na czwartym miejscu. A jeśli zależy nam na niezapomnianej fotografii, warto odwiedzić ukochane miejsce instagramowiczów, czyli kultowy Most Brookliński.

Pierwszą piątkę zestawienia zamyka Stambuł - miejsce zderzenia kultur, tradycji i nowoczesności, barw, smaków i aromatów.

W pierwszej 20 zestawienia znalazły się również: Dubaj, Hawana, Sydney, Londyn, Chicago, Singapur, Madryt, Berlin, Toronto, Hongkong, Santorini, Tajwan, Mediolan, Moskwa, Amsterdam.

