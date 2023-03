To tylko 3 godziny lotu! Jak dotrzeć na Cypr?

Cypr to wyspa położona we wschodniej części Morza Śródziemnego, na południe od Turcji. Z Polski dolecimy bezpośrednio do Larnaki oraz Pafos z Wrocławia, Katowic, Poznania, Gdańska, Krakowa i Warszawy. Trasy te są obsługiwane przez tanie linie lotnicze, dlatego bilety można kupić w okazjonalnych cenach. Jeszcze przed sezonem, w kwietniu z Krakowa do Pafos dolecimy za jedyne 150 złotych w jedną stronę. Koszt podróży tam i z powrotem to minimum 380 złotych. Z kolei do Larnaki dotrzemy z Katowic za jedyne 252 złote w dwie strony!

Nieco wyższych cen biletów lotniczych możemy spodziewać się latem, w szczycie sezonu. Najtańsze bilety na lipiec w dwie strony, na trasie Wrocław — Pafos obecnie kosztują 676 złotych, oraz Gdańsk — Larnaka 766 złotych. Mimo że są to dość wysokie ceny, jak na niskobudżetowych przewoźników, to koszty pobytu na Cyprze rekompensują ceny biletów lotniczych.

Reklama

Zdjęcie Na Cypr dolecimy bezpośrednio z sześciu polskich miast / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Triki na latanie z bagażem podręcznym. Od dziwnych do naprawdę praktycznych

Najważniejsze miasta Cypru

Cypr to bardzo chętnie wybierany kierunek na wakacyjne wyjazdy, a latem ma bardzo wiele do zaoferowania. Do najważniejszych i jednocześnie największych miast należą:

Nikozja,

Limassol,

Larnaka,

Pafos.

Największym miastem i zarazem stolicą Cypru jest Nikozja. Miasto to jest podzielone między Turków cypryjskich oraz Greków cypryjskich, a skomplikowana historia podziałów sięga wielu lat wstecz. Miasto stanowi najważniejszą instytucję kulturalną w kraju, a także posiada najważniejsze muzeum archeologiczne na wyspie. Drugim co do wielkości miastem jest Limassol. To tam znajduje się Stary Port oraz słynna nadmorska promenada o długości 17 kilometrów. Można tam zwiedzić średniowieczny zamek, którego początki sięgają czasów bizantyjskich.

Trzecim co do wielkości miastem jest Larnaka, która w ostatnich latach stała się najważniejszym ośrodkiem turystycznym na wyspie. Mimo że obecnie jest to kurort turystyczny, można w nim poczuć prawdziwy cypryjski klimat. W Larnace warto odwiedzić słynną promenadę Finikoudes, Meczet Hala Sultan Tekke oraz Cerkiew św. Łazarza. Innym znanym miastem jest Pafos, leżące na zachodnim wybrzeżu wyspy. Miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Można tam podziwiać niebywałe mozaiki, które stanowią część parku archeologicznego Kato Pafos.

Zdjęcie Pafos przyciąga turystów ciekawą historią i różnorodną architekturą miasta / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Najtańsze all inclusive na wakacje 2023. Gdzie za mniej niż 3 tys. zł?

Starożytne ruiny, malownicze plaże, klasztory i wiele więcej

Cypr oferuje niesamowite atrakcje turystyczne dla każdego. Oto kilka z nich.

Grobowce Królewskie — starożytna nekropolia z wykutymi w skale grobowcami, która powstała w II wieku p.n.e.,

— starożytna nekropolia z wykutymi w skale grobowcami, która powstała w II wieku p.n.e., Nea Pafos — park archeologiczny, w którym wydobyto ruiny willi ze świetnie zachowanymi mozaikami podłogowymi. Można tam podziwiać obiekty z okresu hellenistycznego, rzymskiego, chrześcijańskiego, a także bizantyńskiego,

— park archeologiczny, w którym wydobyto ruiny willi ze świetnie zachowanymi mozaikami podłogowymi. Można tam podziwiać obiekty z okresu hellenistycznego, rzymskiego, chrześcijańskiego, a także bizantyńskiego, Skała Afrodyty — masywna formacja skalna położona na pięknej plaży południowego wybrzeża Cypru. Uważana jest za miejsce narodzin bogini miłości i piękna Afrodyty. Przed laty na wyspie panował kult tej bogini, w końcu nie bez powodu Cypr nazywany jest Wyspą Afrodyty,

— masywna formacja skalna położona na pięknej plaży południowego wybrzeża Cypru. Uważana jest za miejsce narodzin bogini miłości i piękna Afrodyty. Przed laty na wyspie panował kult tej bogini, w końcu nie bez powodu Cypr nazywany jest Wyspą Afrodyty, Cape Greco — piękny przylądek znajdujący się w okolicy parku narodowego (Cape Greco National Forrest Park). Podczas wędrówek licznymi szlakami parku można podziwiać piękne krajobrazy, wapienne klify, a także jaskinie morskie,

— piękny przylądek znajdujący się w okolicy parku narodowego (Cape Greco National Forrest Park). Podczas wędrówek licznymi szlakami parku można podziwiać piękne krajobrazy, wapienne klify, a także jaskinie morskie, Starożytne Kurion — stanowisko archeologiczne usytuowane na szczycie wzgórza z widokiem na Morze Śródziemne, które słynie z odbudowanego teatru grecko-rzymskiego, licznych ruin i mozaik,

— stanowisko archeologiczne usytuowane na szczycie wzgórza z widokiem na Morze Śródziemne, które słynie z odbudowanego teatru grecko-rzymskiego, licznych ruin i mozaik, Półwysep Akamas — znajduje się tam kolejny park narodowy, który warto odwiedzić, a w szczególności: kanion Avakas, łaźnie Afrodyty, czyli grotę z oczkiem wodnym, a także plażę żółwi (Lara Beach), na której latem można obserwować wykluwające się żółwie,

— znajduje się tam kolejny park narodowy, który warto odwiedzić, a w szczególności: kanion Avakas, łaźnie Afrodyty, czyli grotę z oczkiem wodnym, a także plażę żółwi (Lara Beach), na której latem można obserwować wykluwające się żółwie, Góry Troodos — pasmo górskie, które oferuje liczne piesze trasy, wodospady oraz zabytkowe bizantyjskie kościoły.

Zdjęcie Skała Afrodyty to miejsce w którym, zgodnie z legendą, bogini Afrodyta wyłoniła się z fal morskich / materiały promocyjne

Zobacz również: Konkurencja dla Chorwacji i Egiptu. 5 TOP miejsc na tegoroczne wakacje

Czy Cypr jest drogi?

Mimo że Cypr znajduje się w strefie euro, w porównaniu do innych popularnych kierunków wakacyjnych w Unii Europejskiej wypada naprawdę tanio.

Na Cyprze można znaleźć bardzo korzystne ceny noclegów. Oczywiście cena zależy od miejsca, standardu oraz rodzaju zakwaterowania, jednak widełki cenowe za wynajem pokoju w hotelu lub pensjonacie to 50-100 euro, czyli 233-467 złotych za noc. Dużo korzystniej wypadają ceny pokojów udostępnianych przez osoby prywatne lub pokojów w hostelach. Ceny za pokój dla dwóch osób rozpoczynają się od 170 złotych za noc. Przed sezonem można spokojnie znaleźć noclegi w niskich cenach. Przykładowo w kwietniu za pokój 2-osobowy w Larnace, jedyne 400 metrów od plaży można zapłacić jedyne 155 złotych za noc.

Po Cyprze warto podróżować samochodem. Jest to najlepsza metoda na zwiedzenie wielu miast oraz odwiedzenie wszystkich najważniejszych atrakcji turystycznych. Wynajem samochodu jest bardzo opłacalny, ponieważ można to zrobić już od 48 złotych za dzień. Z kolei ceny paliw są obecnie porównywalne z cenami w Polsce.

Zdjęcie Cypryjskie widoki zapierają dech w piersi nawet wytrawnych turystów / 123RF/PICSEL

Ceny biletów wstępu do muzeów oraz historycznych zabytków to koszt pomiędzy 2,50-5 euro, czyli około 12-24 złote za osobę. Możliwe jest również zakupienie karty turystycznej, która upoważnia do wstępu do wielu atrakcji, m.in.:

Grobów Królewskich w Pafos,

Nea Pafos,

starożytnego Kurion.

Kartę dostaniemy w kasach wyżej wymienionych miejsc. Jednodniowa karta kosztuje 8,50 euro, czyli niecałe 40 złotych, natomiast tygodniowa 25 euro, czyli około 116 złotych.

Obecnie ceny w restauracjach na Cyprze są podobne do tych w Polsce. Za danie główne zapłacimy 42-65 złotych (9-14 euro). W takich cenach można dostać specjały lokalnej kuchni np. souvlaki, czyli grillowane kebaby mięsne, czy też mousakkę (zapiekankę z bakłażana). Nieco droższe będą posiłki w restauracjach, które serwują dania międzynarodowe, dlatego najlepszym sposobem na zaoszczędzenie, a także poznanie kultury i tradycji tej wyspy jest wybieranie lokalnych cypryjskich tawern.

Zdjęcie Cypr może szczyci się na całym świecie bogatą i atrakcyjną infrastrukturą turystyczną / Getty Images