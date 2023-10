Spis treści: 01 Zagraniczne media zachwycają się Ojcowem

02 Jaskinia Ciemna. Niegdyś była zamieszkiwana przez neandertalczyków

03 Brama Krakowska. Według legendy wyznaczy dzień końca świata

04 Zamek Pieskowa Skała. Perła polskiego renesansu

05 Kiedy odwiedzić Ojcowski Park Narodowy?

Ojcowski Park Narodowy, zwany Ojcowem został utworzony w 1956 roku w powiecie krakowskim. Park oddalony jest o zaledwie 16 km od stolicy Małopolski, dlatego odwiedzenie Ojcowa to idealny pomysł na całodniową wycieczkę za miasto.

Powierzchnia parku wynosi dokładnie 21,46 cm kwadratowych, co czyni go najmniejszym parkiem narodowym w Polsce. Jednakże, wbrew pozorom, Ojcowski Park Narodowy jest miejscem pełnym atrakcji. Od neolitycznych jaskiń po niebywałe zamki — każdy znajdzie coś dla siebie.

Obszar parku to przede wszystkim wapienie z czasów jury, czyli drugiego okresu ery mezozoicznej. Powstały one wskutek nagromadzenia szczątków organizmów, które żyły w morzu jurajskim około 150 mln lat temu.

Zagraniczne media zachwycają się Ojcowem

Ojcowski Park Narodowy został wyróżniony przez zagraniczny serwis Euronews.com i nietrudno się temu dziwić. To piękne i dziewicze miejsce jest idealną destynacją dla turystów odwiedzających Kraków, co też podkreślił serwis.

Z polecanych atrakcji w artykule wymieniono przede wszystkim Jaskinię Ciemną, w której znaleziono ślady świadczące o osadnictwie ludzkim sprzed ponad 100 tys. lat, Bramę Krakowską oraz Zamek Pieskowa Skała. W tekście nie zabrakło też wzmianki o kultowych zapiekankach! A więc co tak naprawdę warto zobaczyć w Ojcowskim Parku Narodowym?

Zdjęcie Skały Ojcowskiego Parku Narodowego / 123RF/PICSEL

Jaskinia Ciemna. Niegdyś była zamieszkiwana przez neandertalczyków

To z pewnością najbardziej znana jaskinia Ojcowa. Położona jest w Dolinie Prądnika, w masywie Góry Koronnej. Nazywana jest ona przyrodniczą perłą parku.

Wnętrze jaskini, pełne różnorodnych form skalnych i stanowi dom dla wyjątkowych gatunków flory i fauny, często rzadkich i chronionych - czytamy na stronie internetowej Ojcowskiego Parku Narodowego.

Jaskinia Ciemna jest jednym z najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Znalezione w niej ślady obecności człowieka sięgają ponad 100 tys. lat. Część odnalezionych zabytków możemy podziwiać w Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego.

Mimo że wstęp do Ojcowskiego Parku Narodowego jest darmowy, niektóre atrakcje, w tym Jaskinia Ciemna jest osobno biletowana. Kasa do jaskini mieści się na dnie doliny, u wylotu zielonego szlaku. Osoby, które chciałyby zwiedzić jaskinię jeszcze tej jesieni, muszą się pośpieszyć - jaskinia zamyka się w połowie października.

Zdjęcie Jaskinia Ciemna skrywa wiele tajemnic / Albin Marciniak/East News / East News

Brama Krakowska. Według legendy wyznaczy dzień końca świata

Brama Krakowska to niebywała formacja skalna, a dokładniej dwie kolumny z wapieni skalistych o wysokości ok. 15-20 metrów. Powstały one w wyniku naturalnych procesów erozyjnych. Brama Krakowska swoją nazwę zawdzięcza ważnemu szlakowi kupieckiemu, który niegdyś prowadził przez nią z Krakowa na Śląsk.

Według legendy odległość dzieląca dwie kolumny z roku na rok się zmniejsza. Gdy obie skały w końcu się spotkają, nastąpi koniec świata. Z tego powodu osoby, które przechodzą przez Bramę Krakowską, niekiedy umieszczają pod nią kije, które w symboliczny sposób mają uniemożliwić przesuwanie się skał.

Zdjęcie Brama Krakowska to niebywała formacja skalna, o której krążą legendy / Adam Lawnik/East News / East News

Zamek Pieskowa Skała. Perła polskiego renesansu

Zamek Pieskowa Skała wzniesiony został na skalnym cyplu, który góruje nad piękną doliną Prądnika. Otoczony jest bujnymi lasami Ojcowskiego Parku Narodowego. Pierwsze wzmianki o tym miejscu sięgają roku 1315 i pochodzą z dokumentu wydanego przez Władysława Łokietka. Zamek Pieskowa Skała ma bardzo burzliwą historię. Przez lata przechodził z rąk do rąk, wielokrotnie był też przebudowywany.

Swój obecny renesansowy wygląd zawdzięcza Hieronimowi Szafrańcowi. To właśnie za jego czasów warownia przebudowana została w renesansową rezydencję z arkadowym dziedzińcem oraz loggią.

Od 1970 roku funkcjonuje tam muzeum — oddział Zamku Królewskiego na Wawelu. Główną ekspozycją, która czeka tam odwiedzających, prezentuje liczne dzieła sztuki od średniowiecza po dwudziestolecie międzywojenne.

Zdjęcie Zamek Pieskowa Skała to prawdziwa perła na mapie Małopolski / MAREK LASYK/REPORTER / East News

Kiedy odwiedzić Ojcowski Park Narodowy?

Mimo że wycieczki do parków narodowych kojarzą nam się z wiosennym lub letnim wypoczynkiem, istnieje wiele powodów, dla których to właśnie jesień jest najwspanialszym czasem na zwiedzenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

To właśnie jesienią w Ojcowie możemy podziwiać prawdziwy spektakl kolorów rozgrywający się w koronach drzew. Tam, w październiku, gdy przyroda przygotowuje się do zimy, możemy zachwycać się wszystkimi kolorami jesieni. Szczególnie piękne stają się rejony doliny, które porastają lasy bukowe. To właśnie te drzewa jesienią dają niebywały popis kolorów.

Jesień to doskonała pora na wycieczki po Ojcowie również z uwagi na pogodę. Dni są wciąż ciepłe, jednak nieupalne. Na szlakach spotkamy też znacznie mniej turystów niż w sezonie wakacyjnym, dzięki czemu będziemy mogli wypocząć w ciszy i spokoju na łonie natury.