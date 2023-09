Spis treści: 01 Wysowa Zdrój. Uzdrowisko ukryte w górach

02 Muszyna. Turystyczny hit na mapie Małopolski

03 Ustroń. Zielona oaza, wachlarz możliwości

04 Korbielów. Kameralna wieś w Beskidzie Żywieckim

Nie masz pomysłu na jesienny wypad? Ruszaj w Polskę. Położone w Beskidach miejscowości polecają się na weekend i nie tylko. Jeśli często podróżujesz w Tatry i chcesz obrać nieco inny kierunek podróży, alternatyw dla Zakopanego nie brakuje. Jedną z nich jest Żywiec, określany mianem "Perły Beskidów". Dlaczego warto odwiedzić to miasto? Sprawdźcie: Szukasz alternatywy dla Zakopanego? Perła Beskidów idealna na jesienny weekend

Reklama

Oprócz tego, wybraliśmy 4 miejscowości w Beskidach, które mogą być alternatywą dla zatłoczonego Zakopanego.

Wysowa Zdrój. Uzdrowisko ukryte w górach

Zdjęcie Wysowa Zdrój to malownicze uzdrowisko w Beskidzie Niskim / 123RF/PICSEL

Na początek przenosimy się w Beskid Niski. To tutaj, nieopodal granicy ze Słowacją znajduje się uzdrowisko Wysowa Zdrój. Z pewnością uciekniesz tu od zgiełku miast - miejscowość otoczona górami sprzyja wypoczynkowi. Miejsce jest dobrze znane kuracjuszom i amatorom wędrówek po tym jakże urokliwym zakątku Polski.

Dlaczego warto wybrać się do Wysowej? Po przyjeździe koniecznie wybierzcie się do parku zdrojowego, który jesienią wybucha feerią barw. W drewnianym budynku pijalni możecie z kolei skosztować wód "Józef", "Franciszek", "Anna" i "Henryk". Nieopodal znajduje się Stary Dom Zdrojowy z początku XX wieku - obecnie mieści się w nim restauracja.

Wysowa Zdrój i jej okolice to również liczne szlaki piesze, rowerowe, konne. Miejscowość znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej - znajdują się na nim Cerkiew pw. św. Michała Archanioła i Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej. A teraz ważna informacja dla amatorów grzybobrania: 7-8 października 2023 odbędzie się Święto Rydza. To już szesnasta edycja wydarzenia, która co roku przyciąga grzybiarzy i miłośników pysznej kuchni.

Turystyka, historia, wyśmienita kuchnia, brak tłumów - Wysowa Zdrój to z pewnością miejsce idealne na jesienny weekend.

Zdjęcie Wysowa Zdrój - urokliwa miejscowość w Beskidzie Niskim / MAREK DYBAS/REPORTER / East News

Zobacz też: "To miejsce było naszym odkryciem". 5 odludnych miejsc w Polsce

Muszyna. Turystyczny hit na mapie Małopolski

Zdjęcie Muszyna to popularne uzdrowisko w Małopolsce / Albin Marciniak/East News / East News

Pozostańmy jeszcze w Małopolsce. W Beskidzie Sądeckim znajduje się jeden z turystycznych hitów, który też może być świetną alternatywą dla Zakopanego. Chodzi o Muszynę - malownicze uzdrowisko otoczone górami Beskidu Sądeckiego, znajdujące się w Dolinie Popradu. Powodów, by odwiedzić to miejsce, jest co najmniej kilka.

Muszyna słynie ze źródeł o leczniczych właściwościach. To one sprawiły, że stała się jednym z najpopularniejszych kurortów w Małopolsce. Niewielka miejscowość oferuje również relaks w salonach odnowy biologicznej czy grocie solnej, jak i liczne usługi uzdrowiskowe w sanatoriach.

Muszyna jest świetną bazą wypadową do pieszych i rowerowych wycieczek. Jedną z takich tras jest Turystyczna Pętla Muszyńska. Możemy przejechać nieco ponad 30 kilometrów wokół Gór Leluchowskich, które stanowią już część Beskidu Niskiego. Droga prowadzi m.in. wzdłuż Popradu, granicy ze Słowacją, a później wiedzie przez dawne łemkowskie wioski.

Zdjęcie Ogrody Biblijne w Muszynie / MAREK DYBAS/REPORTER / East News

Miejscowość słynie też z Ogrodów Biblijnych, które są ilustracją dla najważniejszych fragmentów Starego i Nowego Testamentu. Tworzą je kompozycje roślin i instalacji architektonicznych. Muszyńskie Ogrody Biblijne to czwarty i największy tego typu obiekt w Polsce o powierzchni 1,2 ha.

Ogrody Biblijne można zwiedzać bezpłatnie od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00 - 18.00. Przy wejściu znajduje się skarbonka na wolne datki, które są przeznaczane na rozbudowę ogrodów.

Więcej o Muszynie przeczytasz w naszym artykule:

Muszyna. Turystyczny hit na mapie Małopolski. Malownicze uzdrowisko przyciąga jak magnes

Ustroń. Zielona oaza, wachlarz możliwości

Zdjęcie Ustroń w Beskidzie Śląskim. Uzdrowisko, w którym wypoczniesz / Karol Makurat/REPORTER / East News

A teraz przenosimy się w Beskid Śląski. Oprócz Wisły i Szczyrku, jedną z najbardziej znanych miejscowości jest Ustroń. Uzdrowisko kusi ofertą skierowaną do osób w różnym wieku, ale jedno jest pewne: można tu połączyć przyjemny relaks w zaciszu SPA z aktywnym wypoczynkiem.

W ośrodkach sanatoryjnych możecie skorzystać z zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych. Ważnym punktem programu powinno być również zwiedzanie. Nie brakuje tu tras w zieleni, wiodących przez różne zakątki Ustronia. Z miasta można się wybrać na Równicę czy Małą Czantorię.

Instagram Post Rozwiń

W mieście działają restauracje, cukiernie czy puby, natomiast wzdłuż Wisły znajduje się aleja spacerowa z ławkami i trasą dla rowerów. W Ustroniu znajduje się wyciąg krzesełkowy na Czantorię. Co więcej, Ustroń jest też świetną bazą wypadową w inne zakątki Beskidu Śląskiego, w tym do rodzinnego miasta Adama Małysza - Wisły. Jeśli dysponujecie większą ilością wolnego czasu, warto odwiedzić również Istebną i Koniaków. Piękne widoki gwarantowane!

Korbielów. Kameralna wieś w Beskidzie Żywieckim

Instagram Post Rozwiń

Na koniec coś dla miłośników natury i chodzenia po górach. Korbielów to niewielka, kameralna wieś w Beskidzie Żywieckim, która jest jednym z największych ośrodków narciarskich w Beskidach. Znajduje się 19 kilometrów od Żywca, nad rzeką Glinną. Sąsiaduje z krainą Orawa leżącą u podnóża Babiej Góry.

Co robić tu nim spadnie śnieg? To przede wszystkim propozycja dla osób, które uwielbiają wypoczynek w otoczeniu natury i stawiają przede wszystkim na górskie wędrówki. Korbielów to świetna baza wypadowa na Halę Miziową, gdzie prowadzą dwa szlaki: zielony i żółty. Oba łączą się na Czarnym Groniu, a następnie prowadzą na Halę Miziową, na której znajduje się schronisko PTTK. W samym Korbielowie działa schronisko "Chata Baców", które powstało w 1967 roku jako schronisko PTTK "Smrek" w Korbielowie. Miejscowość posiada rozbudowaną bazę noclegową i jest też dobrą bazą wypadową w inne zakątki Żywiecczyzny. Jeśli wybieramy się w ten rejon Beskidu Żywieckiego, warto również odwiedzić wspomniany już Żywiec czy znajdującą się na trasie do Korbielowa Jeleśnię i inne urokliwe wsie.

Zobacz też: Polska na własne oczy. "Widoki nie z tej ziemi". Przeszłam najpiękniejszy szlak Beskidu Żywieckiego

Instagram Post Rozwiń

***