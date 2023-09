Zamek skrywa pod swoją podłogą złoto? Dziś miejsce przyciąga turystów z całej Polski

Oddalony o nieco ponad 20 kilometrów od słynnego Zamku Książ, Zamek w Roztoce kilka lat temu zyskał ogólnopolską sławę. Wszystko to za sprawą tego, co skrywa w swoich zakamarkach leciwa budowla. Owiany tajemnicą skarb pochodzący z czasów II wojny światowej sprawił, że dziś dolnośląski pałac odwiedzają turyści z całej Polski, a warto to zrobić nie tylko ze względu na drogocenne skarby.

Zdjęcie Zamek w Roztoce skrywa jeszcze wiele tajemnic / Albin Marciniak/East News / East News