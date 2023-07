Zakopane to wciąż jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w Polsce. Otoczenie gór i dostępność pięknych tatrzańskich szlaków przyciągają miłośników pieszych wędrówek a sławne Krupówki, miłośników zabawy. Gołym okiem jednak widać, że szalejące ceny robią swoje. Turystów w Zakopanem jest zdecydowanie mniej. Na Krupówkach, owszem, w ładny weekendowy dzień, wciąż widać sporo spacerujących ludzi, ale jak wspominają górale, to nie to samo co dawniej. "Kiedyś w sezonie to nie można było przejść Krupówkami. Ludzi było tak dużo, że człowiek ledwo się przeciskał" - opowiada mi pan Marian, mieszkaniec Zakopanego.

W mieście wciąż można znaleźć wolne miejsca noclegowe chociaż ceny niektórych z nich zwalają z nóg. Można też jednak znaleźć kwaterę w przyzwoitej cenie. Wbrew pozorom nie wszędzie podrożało. Od dwóch lat wynajmuję w sezonie domek po skocznią w Zakopanem i płacę tyle samo co w zeszłym roku. Trzeba szukać, pytać i najlepiej dzwonić. Często na stronie jest podana wysoka cena, a jak się zadzwoni to można negocjować.

Pociągi znów dojeżdżają do Zakopanego

To dobra informacja dla turystów. Do Zakopanego można znów dojechać pociągiem. Co prawda nie do dworca głównego, tam wciąż trwa remont, ale na stację tymczasową na Spyrkówce. Stamtąd do centrum miasta można dojechać autobusem. Dojazd pociągiem do Zakopanego to wygodne rozwiązanie.

Ceny za bilet są podobne do tych z zeszłego roku. Kupując bilet wcześniej zapłacimy mniej. Przykładowo, podróż z Wrocławia w połowie lipca kosztuje od 73 złotych i trwa nieco ponad 8 godzin. Z Gdańska pociąg jedzie ponad 10 godzin a ceny biletów zaczynają się od 95 złotych. Z kolei z Warszawy do miasta pod Giewontem dojedziemy już w 6 godzin, ale to najdroższa wersja za około 160 zł. Jeżeli jednak zdecydujemy się na nieco dłużą podróż to bilet kupimy już za 68 złotych.

Na tatrzańskich szlakach

Zdjęcie Wycieczka w Tatry? Pamiętaj, by dobrze się przygotować / 123RF/PICSEL

Zakopane to przede wszystkim doskonała baza wypadowa na tatrzańskie szlaki. W tym roku zima była wyjątkowa długa, więc w wyższych partiach Tatr Wysokich wciąż panują trudne warunki. W wielu miejscach leży jeszcze śnieg i jest bardzo ślisko. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia i odpowiedniego sprzętu. Przed wyjściem w góry warto zajrzeć na stronę Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tam znajdziemy informacje dotyczące pogody i sytuacji na szlakach.

Na stronie przeczytamy też w jaki sposób dostać się na parkingi przy Morskim Oku. Trzeba pamiętać o kupnie e-biletu. Parking kosztuje 55 zł za cały dzień. Ważne, aby kupić bilet wcześniej, jeżeli zrobimy to tego samego dnia to po pierwsze będzie droższy a po drugie nie mamy gwarancji, że po przyjeździe na Palenicę Białczańską zaparkujemy blisko wejścia na szlak. TPN ma też drugi parking, który znajduje się dalej i to tam mogą nas odesłać, jeżeli na głównym parkingu nie będzie już miejsc.

W lipcu i sierpniu wracają letnie PoSzlaki. Będzie można wybrać się na wycieczki z edukatorami z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Są bezpłatne i dla każdego.

Każdy może zjechać ze skoczni narciarskiej

Zdjęcie Teraz każdy może zjechać ze skoczni narciarskiej / Katarzyna Piątkowska / archiwum prywatne

To atrakcja dla tych co lubią poczuć zastrzyk adrenaliny. Wielka Krokiew stała się największą zjeżdżalnią świata! To drugie miejsce na świecie, a pierwsze w Europie, gdzie możemy zjechać ze skoczni. Zjazd odbywa się po igielicie na specjalnych pontonach a prędkość zbliżona jest do tej, którą rozwijają skoczkowie narciarscy. Do wyboru są trzy poziomy (wysokości) startu. Najniższy jest dla dzieci od 7 roku życia. Osiągana prędkość to ok. 60 km/h.Z poziomu drugiego mogą jechać dzieci w wieku od 11 roku życia. Najwyższy poziom przeznaczony jest dla dorosłych. Prędkość oscyluje między 90 a 100 km/h! i tu jest najbardziej zbliżona do zawodników skaczących podczas Pucharów Świata!

Co robić w Zakopanem, gdy pada deszcz

Zdjęcie Co robić w Zakopanem, gdy pogoda nie dopisuje? / Katarzyna Piątkowska / archiwum prywatne

W górach, jak to w górach, pogoda zmienną jest, raz słońce, raz deszcz. Co robić w Zakopanem jak pada? To jedno z najczęstszych pytań jakie pojawią się w mediach społecznościowych. O to jakie atrakcje Zakopane oferuje turystom zapytałam w urzędzie miasta.

1. Kino letnie

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2023 na Kulturalnym Placu Niepodległości, tuż obok Krupówek z widokiem na Giewont codziennie będzie można oglądać najlepsze filmy. Na miłośników kina czekać będą też dodatkowe niespodzianki w ciągu dnia.

2. "15 x Kobieta w Zakopanem"

W Miejskiej Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego można zobaczyć wystawę ukazującą kilkanaście niezwykłych kobiet, które wpisały się w historię Zakopanego.

3. Festiwal Muzyki Organowej

W dniach 22 lipca - 7 sierpnia 2023 Zakopiańskie Centrum Kultury, Stacja Kultura Zakopane oraz Zakopiańskie Parafie zapraszają na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Wacława Geigera. Koncerty będą się odbywać w różnych przestrzeniach miasta.

4. Stacja Kultura

To nowe miejsce kulturalne na mapie miasta. Znajduje się w budynku dworca kolejowego. Pierwszą wystawą jaką można tam oglądać to wspólny projekt z miastem Sopot "Turyści i Kuracjusze". Oba miasta od 30 lat łączy współpraca. W podziemiach Stacji Kultura znajduje się kawiarnia ze sceną. Jest też centrum informacji turystycznej, gdzie można kupić prawdziwe pamiątki z Zakopanego, a nie z Chin. 7 lipca w Stacji Kultura będzie można oglądać wystawę "Sto lat! Wisława Szymborska". W 2023 przypada setna rocznica urodzin poetki.

5. Czerwony Dwór

"Czerwony dwór" znajduje się w samym sercu Zakopanego, przy ul. Kasprusie. To jedna z najpiękniejszych, a także najważniejszych willi Zakopanego. Warto ją odwiedzić, zwłaszcza że została tam otwarta ciekawa wystawa "Jan Wałach - powrót. 1903-2023. Malarstwo, rysunek, drzeworyt".

6. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich

W sierpniu odbędzie się festiwal, którego dzieje sięgają czasów II Rzeczpospolitej. To fascynujące spotkanie z bogactwem góralskiej tradycji, muzyki, śpiewu, tańca, strojów, rzemiosła oraz kuchni. Dolna Rówień Krupowa tradycyjnie zamieni się w wielką wioskę festiwalową.