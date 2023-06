Spis treści: 01 Oto co najbardziej wkurza Polaków na urlopie

Według rankingu naszych czytelników najbardziej denerwujące dla wczasowiczów jest, to gdy podczas wymarzonych wakacji muszą zmierzyć się z kiepskimi warunkami pogodowymi.

Każdy z nas chociaż raz był na wyjeździe i trafił na burzę z deszczem, która popsuła mu plany. W takich momentach najczęściej musimy przeczekać w hotelu lub w pobliskiej restauracji. Jeżeli mamy dużo szczęścia, to trafiamy na przelotne opady, jednak niekiedy zdarza się, że pogoda nie dopisuje nam przez cały tydzień. Nasi czytelnicy podkreślają, że irytuje ich to, że podczas pracy towarzyszy im słońce, a w dniu urlopu często zaczyna "lać".

Zdjęcie Deszcz podczas urlopu najbardziej irytuje wczasowiczów / 123RF/PICSEL

Jeżeli udajemy się w rejony deszczowe lub wiemy, że może wystąpić załamanie pogodowe, to warto zabrać ze sobą kilka akcesoriów, które mogą uratować wyjazd. Przede wszystkim pamiętaj o parasolce i kurtce przeciwdeszczowej, ponieważ nie wszystkie atrakcje odbywają się na zewnątrz. Warto wcześniej sprawdzić, gdzie można się udać podczas burzy np. do muzeum, parku gier, restauracji. Spakuj do walizki również karty, kości, zeszyt i długopis lub grę planszową. W dobrym towarzystwie nawet takie rozwiązania stworzą ciekawe wspomnienia na długie lata.

Zdjęcie Nie każdy urlop jest udany / 123RF/PICSEL

Dryń, dryń... Kto tam?

Względem naszych czytelników dużym problemem na wakacjach jest telefon komórkowy, który tak naprawdę towarzyszy nam bez końca. Oczywiście, telefon jest narzędziem pomocniczym podczas podróży, gdyż może służyć nam jako translator, forma płatności i mapa. Jednak wielu ludzi, zwłaszcza młodych zapomina, że na urlopie powinno się wypoczywać i jak najmniej czasu poświęcać mediom społecznościowym. Jadąc w rejony turystyczne, można dostrzec wiele osób, które wręcz zapatrzone są w swoje komórki. Dodatkowym kłopotem, jaki zdarza się podczas wyjazdów, są niekończące się połączenia przychodzące. Najgorsze co może się przytrafić, to telefon z pracy podczas urlopu.

Gdy ktoś do mnie wydzwania to najbardziej denerwuje naszego czytelnika

Zdjęcie Zapomnij o pracy, daj się ponieść wakacjom / 123RF/PICSEL

Wybierając się na wakacje, postaraj się załatwić wszystkie sprawy przed wyjazdem, aby jak najwięcej skorzystać z odpoczynku. Możesz również poinformować wcześniej swoich współpracowników, aby do ciebie nie wydzwaniali w trakcie wyjazdu. Urlop to czas dla ciebie i twoich najbliższych. Najważniejsze jest to, aby nacieszyć się wakacjami przed powrotem do rzeczywistości. Pamiętaj, aby poświęcać na takim wyjeździe jak najwięcej czasu osobom, które ci towarzyszą. Na pewno będą ci za to wdzięczne.

Zdjęcie Rodzina zapamięta te wspólne wspomnienia na długie lata / 123RF/PICSEL

"Wrzeszczące dzieci i głośni imprezowicze"

Dla wielu urlopowiczów odpychające jest zachowanie innych osób. Niektórzy, wybierając się na wakacje, zapominają, że są też tam inne osoby, które chcą odpocząć. Dla niektórych odpoczynkiem będzie imprezowy weekend, a dla innych cisza i spokój. Dlatego warto bezpiecznie dobierać swoje zakwaterowanie lub miejsce urlopu.

Chamskie i głośne zachowania tego nie jest w stanie znieść nasza czytelniczka na urlopie

Jednak hałas to nie wszystko, co może przeszkadzać turystom. Często zachowanie otaczających nas osób pozbawione jest kultury. Nasi czytelnicy podkreślają, że wielokrotnie można napotkać niemiłe osoby, które na każdym kroku tylko przeklinają i spożywają nadmiernie alkohol. Wspominają również, że podczas wakacji all inclusive, niektórzy podróżnicy zachowują się, delikatnie mówiąc "nieelegancko". Dodają, że bardzo często nakładają zbyt duże porcje jedzenia na talerz, które później w dużej mierze są wyrzucane.

Przecież jeśli zjadłeś a nadal jesteś głodny to można iść sobie po dokładkę doradza czytelniczka

Zdjęcie Bufety oferują różnorodny wybór, więc trudno wybrać tylko jedną rzecz / 123RF/PICSEL

Inne osoby zwracają uwagę na rodziny z dziećmi, które bywają dla nich irytujące. Jak zapobiec takim sytuacjom? Wybierając nocleg, zwróć uwagę na rodzaj hotelu. Jeżeli chcesz uniknąć natłoku turystów, wybierz mniej komercyjny hotel z mniejszą ilością pokoi lub spokojniejszą miejscowość. Jeżeli cenisz sobie ciszę, unikaj ośrodków, które oferują liczne atrakcje dla dzieci. Bardzo popularne stają się również hotele "dla dorosłych", w których wiek gości jest ograniczony. Ostatnio miałam przyjemność odpoczynku w takim hotelu i wspominam go bardzo dobrze. Szukając rozrywki, rozglądaj się po hotelach, które znajdują się bliżej centrum miasta, ponieważ tam zazwyczaj więcej się dzieje, a inni goście nie będą mieć problemu, że np. imprezujesz.

Zdjęcie Liczysz na imprezy? Udaj się do dzielnic tętniących życiem / 123RF/PICSEL

Choroba podczas urlopu? A to nie fart

Częstym problemem podczas wakacji są również problemy zdrowotne. Największy kłopot pojawia się wtedy, gdy jesteśmy poza granicami kraju. Występuje tam największe ryzyko pojawienia się dolegliwości jelitowych lub alergii. Na wiele sytuacji nie mamy również wpływu takich jak wypadki, kontuzje lub złamania. Będąc w Polsce, wystarczy udać się do szpitala, jednak za granicą może to być kłopotliwe. Warto zadbać o wszelkiego rodzaju ubezpieczenia i spisać sobie przed wyjazdem awaryjne numery komórkowe, które mogą być pomocnicze w takich sytuacjach. Będąc na wakacjach, nie trać rozumu i zachowaj zdrowy rozsądek, aby bezpiecznie wrócić do domu.

Zdjęcie Standardowy czas na otrzymanie nowej karty EKUZ to 3-5 dni roboczych / 123RF/PICSEL

Nasi czytelnicy doświadczyli różnych dolegliwości podczas swoich wyjazdów takich jak biegunka, poparzenie spojówek, dolegliwości jelitowe, zapalenie zatok, miesiączka, złamany ząb lub złamania. Jak uchronić się przed niespodziankami podczas wyjazdu?

przed wakacjami wzmocnij swoją odporność, zażywaj różne suplementy np. witaminę C, D, cynk, probiotyki.

zabierz ze sobą niezbędne leki, lepiej mieć ich na zapas, niż nie mieć wcale (leki przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, przeciwalergiczne, na biegunkę i zatrucia, witaminy, krem na poparzenia),

pamiętaj o filtrze przeciwsłonecznym i okularach, gdyż intensywne słońce może wyrządzić dużą krzywdę,

nie jedz potraw, które nie wiesz, z czego są zrobione,

myj dokładnie ręce podczas wyjazdu i nie przykładaj ich do twarzy,

nie jedz potraw o wątpliwej jakości.

Zdjęcie Problemy żołądkowe na wyjeździe? Zacznij stosować probiotyk na miesiąc przed wyjazdem / 123RF/PICSEL

Wsiadłaś w zły autobus? To prawdziwy koszmar turystów

Na piątym miejscu są... awarie transportu: zaczynając od usterki prywatnego auta na środku autostrady, aż po zepsucie się autokaru na wsi bez sklepu i zasięgu. Przed wyruszeniem w długą trasę zawsze sprawdź swoje auto u mechanika, czy wszystko jest z nim w porządku. Czasem może to być drobna usterka, a innym razem może okazać się zagrożeniem dla naszego życia.

Zdjęcie Nie daj się niespodziankom, zrób przegląd auta / 123RF/PICSEL

Denerwująca dla naszych czytelników bywa również komunikacja miejsca, która niekiedy bywa niejasna, a zwłaszcza na zagranicznych wakacjach. Będą w domu warto sprawdzić rozpiskę autobusów. Najczęściej korzystam z aplikacji Google Maps, która pokazuje najbliższe przyjazdy, nawet za granicą. Jeżeli nie lubisz korzystać z aplikacji mobilnych, to koniecznie poproś o pomoc lokalnego mieszkańca. Pamiętaj, zabrać ze sobą niezbędne dokumenty, gdyż na niektóre bilety może się okazać, że przysługuje ci ulga. Podczas podróży zagranicznych koniecznie sprawdź, czy nie masz możliwości wykupienia biletów tymczasowych, które być może okażą się tańsze.

Zdjęcie Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzać, dokąd jadą autobusy... / 123RF/PICSEL

Nasi czytelnicy podzielili się również własnymi historiami, które przytrafiły się im w trakcie wyjazdów.

