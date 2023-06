Spis treści: 01 Czeskie Karkonosze - surowy klimat i niespotykana rzeźba terenu

02 Czeska perła uzdrowiskowa. Małe miasteczko położone pomiędzy górami

03 Jańskie Łaźnie - ponad 1000 lat źródeł termalnych

04 Niewielkie uzdrowisko po czeskiej stronie Karpat. Tu nie spotkasz tłumów

05 Niezwykły widok na Karpaty - ścieżka w koronach drzew w Jańskich Łaźniach

06 Czeskie miasta uzdrowiskowe niedaleko Polski. Tu nie będzie tłumów

Czeskie Karkonosze - surowy klimat i niespotykana rzeźba terenu

Karkonosze to pasmo górskie, którego zaledwie niespełna 30 procent obszaru należy do Polski - reszta przynależy do Czech. Jego najwyższym szczytem jest położona na granicy polsko-czeskiej Śnieżka. Karkonosze należą do UNESCO i są chronione poprzez utworzenie na ich terenie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Krkonošský Národní Park. Karkonosze spośród innych gór wyróżnia surowy klimat, urozmaicona rzeźba terenu oraz niespotykane nigdzie indziej formy skalne. Rejon Karkonoszy, zarówno w Polsce jak i w Czechach jest popularnym centrum turystycznym. Największe miasta w jego okolicy to Karpacz czy Szklarska Poręba, ale równie piękne są te mniejsze, znajdujące się po czeskiej stronie gór np. Pec pod Sněžkou, czy uzdrowiskowe Jańskie Łaźnie.

Zdjęcie Miasto Jańskie Łaźnie / Petr Toman / materiały prasowe

Czeska perła uzdrowiskowa. Małe miasteczko położone pomiędzy górami

Jańskie Łaźnie to niewielkie czeskie miasto położone w Karkonoszach. To właśnie ze względu na swoją lokalizację jest miejscem wyjątkowym. Jańskie Łaźnie jedyne miasto uzdrowiskowe mieszczące się w tym paśmie górskim. Miasteczko znajduje się pomiędzy dwoma górami - Czarną i Jasną Górą. To właśnie na Czarnej Górze znajduje się popularny ośrodek narciarski, na który dostać się można kolejką gondolową. Zimą przybywają tu więc turyści zaangażowani w sporty zimowe, a latem i wiosną miasto przyciąga entuzjastów wód leczniczych, które mają tu długą i ciekawą historię. Dojazd do Jańskich Łaźni z polskiej granicy zajmie kilkadziesiąt minut. Szczególnie warto więc odwiedzić to uzdrowiskowe miasteczko, jeżeli wybieramy się np. do Karpacza, czy zwiedzamy Szklarską Porębę, bądź Jelenią Górę.

Zdjęcie Kolumnada w Jańskich Łaźniach / Petr Janzura / materiały prasowe





Jańskie Łaźnie - ponad 1000 lat źródeł termalnych

Według zapisków historycznych Jańskie Łaźnie swoją nazwę i historię zawdzięczają Janowi z Chočkova, który odkrył w tym miejscu lecznicze wody już w 1006 roku. Kurort uzdrowiskowy założył tu jednak Jan Adolf Schwarzenberg, który w 1677 roku wybudował zespół budynków zdrojowych, służących mu oraz jego rodzinie W 1905 w mieście powstał neorenesansowy budynek Kolonady. To właśnie te zabytkowe budynki podziwiać można w centrum Jańskich Łaźni. W 1925 w miejscowości odbyły się pierwsze w historii Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym, za to w pierwszej połowie XX wieku miasto zasłynęło jako ośrodek specjalizujący się w leczeniu skutków zakażenia Polio. W czasie II wojny światowej uzdrowisko pełniło funkcje szpitala wojskowego. Uzdrowiska w Jańskich Łaźniach korzystają z płynących tu wód leczniczych typu wodorowęglanowo-wapniowo-sodowego, które zasilają okoliczne baseny i są wykorzystywane do zabiegów hydroterapeutycznych. Uzdrowiska w Jańskich Łaźniach specjalizują się w leczeniu schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, w tym schorzeniach po urazach i operacjach, stwardnieniu rozsianym oraz wspomagająco przy diagnozach onkologicznych.

Zdjęcie Widok na miasteczko na pocztówce z roku 1900 / Wikimedia

Królują tu zabiegi poświęcone balenoterapii, do których wykorzystuje się właściwości naturalnie płynących tu wód. Skorzystać tu można m.in. z takich zabiegów, jak: kąpiele perełkowe, wanny z hydromasażem, bicze szkockie, ale również zajęcia fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne.

Niewielkie uzdrowisko po czeskiej stronie Karpat. Tu nie spotkasz tłumów

Jańskie Łaźnie od innych miast uzdrowiskowych wyróżnia położenie, które zapewnia wiele atrakcji, nie tylko dla tych wyłącznie zainteresowanych pobytem w uzdrowisku. Wokół Jańskich Łaźni rozmieszczone są bowiem szlaki turystyczne piesze oraz rowerowe, na których rozpościera się piękny widok na Karkonosze i próżno szukać tłumów.

Jednym z nich jest podejście na Czarną Górę, które prowadzi przez jej środkowy grzbiet. Przejście szlaku i dotarcie na szczyt zajmie około trzech godzin. Trasa ta zachwyci jednak pięknym pejzażem na miasto i otaczające go wzniesienia, a z wieży widokowej znajdującej się na szczycie Czarnej Góry dostrzeżemy inne karpackie szczyty.

Niezwykły widok na Karpaty - ścieżka w koronach drzew w Jańskich Łaźniach

Zdjęcie Widok ze ścieżki w koronach drzew w Karpatach / archiwum hkregion / materiał zewnętrzny

Jedną z najpopularniejszych atrakcji Jańskich Łaźni jest tzw. ścieżka w koronach drzew. Przyciąga ona nie tylko czeskich turystów, ze względu na niewielką odległość od granicy Polski spotkać tu można również wielu polskich wczasowiczów. To otwarta w 2017 roku platforma widokowa umiejscowiona w samym sercu Karkonoskiego Parku Narodowego. Kręta trasa o powierzchni ponad 1500 m prowadzić ma przez zróżnicowane gatunki drzew, a atrakcji dodaje fakt, że kroczy się w ich koronach. Sama trasa oferuje liczne przystanki edukacyjne z ciekawostkami o lesie, "kąciki adrenaliny" w których spróbować można np przejścia nad przepaścią, a odważni mogą zdecydować się na zjazd ze szczytu ścieżki 80-metrową zjeżdżalnią.

Zdjęcie Wieża widokowa w Jańskich Łaźniach / materiał zewnętrzny

Czeskie miasta uzdrowiskowe niedaleko Polski. Tu nie będzie tłumów

W Czechach znajduje się podobna liczba gmin i ośrodków uzdrowiskowych co w Polsce, jednak jest to znacznie mniejszy kraj, mający prawie czterokrotnie mniej obywateli. Długa historia uzdrowiskowa sprawia, że ośrodki lecznicze są tu rozmieszczone zasadniczo na terenie całego kraju, cieszą się również znacznie mniejszym oblężeniem turystycznym w sezonie niż te polskie.

Niektórymi z nich są np.: Łaźnie Libwerda - niewielka gmina o charakterze uzdrowiskowym, na polsko czeskiej-granicy, w górach Izerskich. W znajdującym się na jej terenie sanatorium leczyło się wiele znanych czeskich postaci, m.in Franz Kafka. Popularną atrakcją turystyczną jest tam wieża widokowa na górze Smrek, na którą można dojść szlakiem również z Polski - ze Świeradowa-Zdroju.

Zdjęcie Centrum w miejscowości Lázně Libverda / Estera Oramus / INTERIA.PL

Kolejnym miasteczkiem uzdrowiskowym niedaleko granicy od polski są Lázně Bělohrad - miasto leżące u podnóża Karkonoszy, którego uzdrowiska słyną z kąpieli torfowych. Mniej znana, ale równie klimatyczna jest miejscowość Velichovky - wieś z niewielkim uzdrowiskiem, które specjalizuje się w leczeniu i rehabilitacji aparatu ruchowego.

