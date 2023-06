Beskid Śląski. Mekka fanów aktywnego wypoczynku, która skrywa wiele miejsc z intrygującą historią. Jednym z nich jest owiana legendą Jaskinia Malinowska

Jaskinia Malinowska - według miejscowych legend - miała być siedzibą zbójnika Ondraszka. Z kolei na Malinowskiej Skale kilku górali miało zawrzeć pakt z diabłem

Jaskinia to bez wątpienia ciekawy punkt wycieczki, z kolei ze szczytu Malinowskiej Skały rozpościera się panorama na Skrzyczne, Kotlinę Żywiecką, Babią Górę czy Pilsko

Jeśli chodzi o polskie góry, to na liście najpopularniejszych kierunków urlopowych przodują Tatry. Coraz więcej osób decyduje się jednak eksplorować inne górskie rejony naszego kraju. Do takich z pewnością należy Beskid Śląski.

Malinowska Skała w Beskidzie Śląskim

Zdjęcie Malinowska Skała w Beskidzie Śląskim / Albin Marciniak/East News / East News

Jednym z miejsc, które co roku przyciąga tłumy turystów, jest Malinowska Skała (1152 m n.p.m), znajdująca się na głównym grzbiecie pasma Baraniej Góry. Uchodzi za jeden z najważniejszych i zarazem najpiękniejszych symboli tego regionu - na jej szczycie znajduje się charakterystyczna wychodnia skalna.

Z tego miejsca rozpościera się też panorama, która swoim zasięgiem obejmuje Skrzyczne, Kotlinę Żywiecką, Babią Górę czy Pilsko. Szczyt znajduje się nieco ponad 6 kilometrów od południowej części Szczyrku i 15 kilometrów na zachód od Żywca.

Pakt z diabłem

Zdjęcie Widok z Malinowskiej Skały / Albin Marciniak/East News / East News

Z miejscem tym wiąże się legenda, którą barwnie opisała w swojej książce ,,Opowieści halnego wiatru'' Urszula Janicka- Krzywda. Dawno temu mieszkający tu górale chcieli wybudować nad Szczyrkiem młyn. Kamień służący do jego budowy musieli sami wynosić na górę. Gdy opadali już z sił, spotkali diabła, który złożył im pewną propozycję.

Poradzę, jak chcecie, ale wiadomo, nie za darmo. Podpiszcie mi tu papier, że jak młyn stanie, po dwie dusze z każdej osady moje, a które to sami sobie wybierzecie. czytamy w ,,Opowieściach halnego wiatru''.

Górale rozpoczęli więc negocjacje i zawarli pakt z diabłem. Uznali, że uda im się go przechytrzyć. Diabeł zgodził się na wykonanie prac w przeciągu nocy pod jednym warunkiem: żaden kogut w wiosce nie może zapiać przed świtem.

Zażądał, aby wszystkie zostały zabite przed nastaniem nocy. To jednak nie koniec tej "krwawej legendy".

W jednej z chałup pod lasem mieszkała niejaka Ulisia, która ukryła koguta. Ten jednak wymknął się o poranku i zapiał. Diabeł w odpowiedzi wywołał burzę z piorunami i nawałnicę, której siła powaliła wszystkie drzewa na Malinowej Górze. Akurat wtedy, gdy kogut zapiał, diabeł puścił ogromny kamień.

Od tamtego czasu miejsce to nazywa się Malinowską Skałą, a skała do dziś ma być przestrogą, by nie zawierać żadnych paktów z diabłem.

Jaskinia Malinowska

Zdjęcie Jaskinia Malinowska jest dostępna dla turystów przez cały rok / Adrian Slazok/REPORTER / East News

Intrygująca legenda i trasa bogata w piękne widoki to jednak nie wszystko. Zdobywając szczyt, warto podejść do znajdującej się na szlaku Jaskini Malinowskiej pełnej wąskich szczelin połączonych korytarzami.

Jaskinia w liczbach prezentuje się następująco:

Długość korytarzy: 249,5 m

249,5 m Głębokość: 23,20 m

23,20 m Największa przestrzeń to tzw. Galeria mająca długość 13,5 m, szerokość do 1,4 m i wysokość 9,5 m.

Wiosną, w czasie roztopów lub po obfitych opadach deszczu w wielu miejscach występuje podziemny deszcz. Temperatura w jaskini ma ok. +6 stopni Celsjusza.

Jaskinia owiana legendą. Mieli się tu ukrywać zbójnicy Ondraszka

Zdjęcie Jaskinia Malinowska w Beskidzie Śląskim / Adrian Slazok/REPORTER / East News

Miejsce to jest znane od dawna - już w XV wieku było kryjówką i miejscem nabożeństw dla husytów. Z kolei w XVI i XVII wieku jaskinia służyła za miejsce ukrywania się ewangelików prześladowanych wówczas na Śląsku.

Jedna z legend głosi, że początkiem XVIII wieku ukrywali się tu ludzie należący do bandy legendarnego zbójnika Ondraszka. Ponoć w XIX wieku mieli w niej szukać schronienia inni góralscy zbójnicy.

W niektórych podaniach możemy nawet znaleźć informację, że jaskinia liczyła 2 mile i miała się ciągnąć... aż do Żywca. Według niektórych podań jedno z wejść do jaskini znajdowało się o wiele niżej, bo nad potokiem Malinka. Znane obecnie wejście zostało odsłonięte ok. 1860 - 1870 roku. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo, bo poprzedniego wejścia nadal nie znaleziono.

Jakinia Malinowska: jak dojść

Zdjęcie Do Jaskini Malinowskiej można dojść z Przełęczy Salmopolskiej / Albin Marciniak/East News / East News

Obecnie jaskinia jest najczęściej przystankiem na trasie turystów, którzy wędrują w kierunku Malinowskiej Skały i Skrzycznego. Warto tu zajrzeć jednak nie tylko przy okazji - zwłaszcza, że można tu łatwo dotrzeć z Przełęczy Salmopolskiej, potocznie nazywanej Białym Krzyżem.

Jaskinia jest położona w stoku Malinowa, nieopodal czerwonego szlaku z Przełęczy Salmopolskiej w kierunku Malinowskiej Skały. Wspomniana przełęcz znajduje się na wysokości 934 m n.p.m. i jest świetnym punktem widokowym. Możemy tu dojechać samochodem lub komunikacją autobusową ze Szczyrku i Bielska-Białej. Jeśli wybieramy drugi sposób podróżowania, warto wcześniej sprawdzić rozkłady jazdy, co z pewnością pomoże w planowaniu wyprawy.

Z parkingu ruszamy pod Biały Krzyż, za którym trafiamy na czerwony szlak. Na szczyt Malinów wejdziemy w ok. pół godziny, skąd ruszamy w kierunku Malinowskiej Skały. Kolejny etap wycieczki to dość strome zejście na Przełęcz pod Malinowem. Na trasie dostrzeżemy tabliczkę wskazującą drogę do jaskini. Wejście znajduje się na wysokości 1080 m n.p.m. Szczelina ma niemal 10 metrów głębokości, a korytarze jaskini są wysokie i wąskie.

W przeszłości zejście do Jaskini Malinowskiej było zarezerwowane wyłącznie dla wytrawnych turystów. Wszystko zmieniło się w czerwcu 2019 roku, kiedy to jaskinia stała się bardziej dostępna - a wejście zabezpieczają metalowe drabinki i klamry, które zamontowali członkowie Klubu Alpinistycznego przy Grupie Beskidzkiej GOPR.

Zwiedzanie Jaskini Malinowskiej. O czym trzeba pamiętać

Chociaż jaskinia jest odpowiednio przygotowana do potrzeb turystów, mierzmy siły na zamiary i odpowiednio przygotujmy się do jej eksplorowania. Ostrożności nigdy za wiele! Chociaż jaskinię można zwiedzać przez cały rok, trzeba mieć na uwadze panujące warunki atmosferyczne. W korytarzach znajduje się żwir, gruz czy skalne bloki, dlatego odpowiednie buty i ubranie to podstawa. Szczególną ostrożność należy też zachować przy schodzeniu po drabince - nietrudno się poślizgnąć.

Na liście rzeczy do zabrania powinny się znaleźć:

latarka (najlepsza będzie czołówka),

kask,

wodoodporne ubranie.

