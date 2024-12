Zakopane na nadmiar atrakcji narzekać nie może, dlatego każda nowa wzbudza zainteresowanie. Tym razem głośno jest o Parku Miliona Świateł.

- W końcu się coś dzieje a nie wszędzie szaro, buro - mówi mi Ania, mieszkanka Zakopanego, która przyszła obejrzeć multimedialną wystawę. - Tak jasno jeszcze pod Tatrami nie było! - dodaje. - Lepiej przyjść z dzieciakami w takie miejsce niż szwendać się po Zakopanem, atrakcja na plusik - wtóruje jej Adam. Łunę światła unoszącą się nad parkiem widać z daleka. Choć to dopiero początek sezonu i turystów w Zakopanem nie tak wielu, przed wejście ustawiła się spora kolejka chętnych na zwiedzenie nowej atrakcji pod Giewontem. Kolorowa Królicza Norka, drzewa ozdobione lampkami, czerwone łuki w kształcie serce. Parki Miliona Świateł to magiczna podróż inspirowana historią Alicji w Krainie Czarów.

Szkoda tylko, że góralom znów się dostało

Wątpliwości wśród niektórych budził fakt, czy miejski park to odpowiednie miejsce na takie czary. - Park zimą i tak nie jest wykorzystywany a koszty, na przykład odśnieżania, miasto musi ponosić, więc coś takiego jest super - przyznaje mieszkaniec Zakopanego, z którym rozmawiam tuż po wejściu do rozświetlonego świata - Bardzo nam się podoba, jest fantastycznie - mówi Ewa, która wraz z rodziną przyjechała do Zakopanego z Tychów. - Jesteśmy tu z trojką dzieci, wydatek nie ukrywam, jest spory, bo 159 złotych za bilet rodzinny, ale dzieciaki są zachwycone, nawet ten najmłodszy a ma dopiero 2 lata, widzi pani jak szaleje. Patrząc na ceny w Zakopanem to wcale nie jest tak drogo - przyznaje.

Park Miliona Świateł to atrakcja dla dzieci i dorosłych Sebastian Lebiedź Archiwum autora

Cena za bilet dla osoby dorosłej to 49 zł, za dziecko zapłacimy 42 zł. Idąc dalej, pod czerwonymi łukami w kształcie serca, spotykam panią Teresę z Zakopanego. - Podoba nam się bardzo, tylko drogo, ceny z kosmosu - przyznaje. - Uważam, że dzieci powinny mieć za darmo, 42 zł to jest kolosalna suma - dodaje. - Jesteśmy z Lublina, tam też była podoba atrakcja w zeszłym roku i było drożej - A tu jest lepiej i taniej - mówi mi z kolei Gosia, która do miasta pod Giewontem przyjechała z chłopakiem.

- Ceny utrzymaliśmy podobne do tych, które mamy w całym kraju, gdzie tworzymy takie instalacje - tłumaczy mi Mateusz Kaczorowski z firmy MultiDekor. - Robiliśmy monitoring tutejszych atrakcji dla dzieci i to nie jest wygórowana cena. Myślę, że to jest taki koszt tańszego obiadu na Krupówkach - dodaje. Mieszkańcy Zakopanego posiadający Kartę Mieszkańca wejdą do Parku Miliona Świateł za połowę ceny a dzieci z zakopiańskich przedszkoli i szkół, za darmo.

- Czy to dobre dla miasta? Zobaczymy. - zastanawia się pani Agnieszka, którą spotykam obok Cylindra Szalonego Królika. - Wygląda to bardzo ładnie, szkoda tylko, że góralom znów się dostało. Że lecą na kasę, że tylko dudki się liczą, a to nie górale! - dodaje. - Jestem z Zakopanego, ale mieszkam teraz w Danii. Tam jest sporo tego typu atrakcji. Miasto je organizuje, są punkty, gdzie dzieciaki mogą wypić ciepłe kakao i wszystko jest za darmo. Także to, u nas, pozostawia wiele do życzenia - przyznaje Dawid, z którym rozmawiam obok Magicznej Filiżanki.

Interaktywna bajka

Motywem przewodnim atrakcji jest "Alicja w Krainie Czarów" Sebastian Lebiedź Archiwum autora

Mieszkańcy nie ukrywają, że mają obawy w jakim stanie zastaną park po zdjęciu świetlnych iluminacji i zastanawiają czy Zakopane, na nowej atrakcji, skorzysta a nie straci. Miasto zapewnia, że za utrzymanie terenu, w tym energię elektryczną, w całości płaci firma odpowiedzialna za instalację a do miejskiego budżetu wpłynie blisko 200 tysięcy złotych za wynajem powierzchni parku. - Od 27 lat zajmujemy się dekoracjami świątecznymi - tłumaczy Mateusz Kaczorowski z firmy Multi Dekor. - Tworzymy, na przykład Królewski Ogród Światła w Wilanowie od lat i nigdy nie było zarzutów, że zniszczyliśmy ten zabytkowy teren. Jesteśmy zobowiązani umową, aby doprowadzić teren, na którym montujemy instalacje świetlne, do stanu pierwotnego. Zostawiamy miejsce w takim stanie w jakim je zastaliśmy - przekonuje Kaczorowski.

Na zwiedzających park czeka 13 stref scenograficznych. Wielki Labirynt Królowej, Karuzela Alicji czy kolorowe kamienie do skakania. Iluminację tworzy ponad milion światełek. - Spacerowanie wśród świateł i historia Alicji opowiedziana tymi światłami jest czymś nowym w Zakopanem. Od lat rozświetlamy też Gubałówkę, ale Park Świateł to zupełnie inna atrakcja. To interaktywna bajka, którą trzeba zobaczyć - zachęca Mateusz Kaczorowski.

Spacer między milionem kolorowych światełek działa uspokajająco. Mam nadzieję, że nowa atrakcja Zakopanego ukoi zszargane nerwy co poniektórych. Bo przecież lepiej, żeby nam w Taterkach jasno świeciło a do Zakopanego turyści przyjeżdżali w ciemno!

