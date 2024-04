Tatry są uwielbianym miejscem zarówno przez rodaków, jak i turystów zagranicznych. To istna perełka dla miłośników trekkingu. Warto jednak obserwować zmiany toczące się na szlakach, aby po pojawieniu się na trasie nie „pocałować klamki”. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego 18 kwietnia 2024 roku na swojej stronie Facebook poinformowali przyjezdnych o zamknięciu czarno znakowanego szlaku turystycznego: Polana Zahradzka — Przysłop Miętusi w obu kierunkach . Przyczyną jest remont mostu, którego termin zakończenia jest jeszcze nieznany.

Choć jeden ze szlaków został zamknięty, to do dyspozycji turystów jest jeszcze wiele tras. Jednak warto pamiętać, że od 1 marca wszystkie ścieżki na terenie Parku Narodowego są czynne od świtu do zmierzchu. Przyjezdni mogą skorzystać z tras o umiarkowanym stopniu trudności: