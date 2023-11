Zbudowali ją tuż przy polskiej granicy. Rozmiary obiektu robią wrażenie

Spis treści: 01 Tatrzańska Świątynia Lodowa

02 Uroczyste otwarcie budowli

03 Atrakcje w wyjątkowym miejscu

Tatrzańska Świątynia Lodowa

Na Hrebienku nad Starym Smokowcem sygnałem do rozpoczęcia sezonu zimowego jest uroczyste otwarcie Tatrzańskiej Świątyni Lodowej. Stawiana z brył lodu budowla co roku jest inna, ale zawsze wzorowana jest na jakimś słynnym obiekcie sakralnym. W poprzednich latach była już lodowa Bazylika św. Piotra w Rzymie, paryska katedra Notre Dame i Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

W tym roku inspiracją do budowy tej unikatowej zimowej atrakcji było londyńskie Opactwo Westminsterskie - miejsce koronacji i pochówku brytyjskich królów i królowych. Nie jest to wybór przypadkowy. W tym roku minęło 15 lat od wizyty królowej Elżbiety II w tym miejscu. Brytyjska monarchini odwiedziła Hrebienko w październiku 2008 roku.

Reklama

Czytaj także: Wielki Kopieniec - niewysoki szczyt z pięknym widokiem

Uroczyste otwarcie budowli

Na otwarcie lodowej budowli, które odbyło się w czwartek 16 listopada, zaproszono ambasadora Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Słowacji, Nigela Bakera.

Jest piękna! Uważam, że artyści wykonali fantastyczną robotę. Bardzo wzrusza mnie widok Opactwa Westminsterskiego w Tatrach, w miejscu, które nasza królowa odwiedziła 15 lat temu. Nigdy nie myślałem, że uda mi się zobaczyć tę świątynię wykonaną z lodu. Jest to dla mnie wyjątkowe przeżycie i myślę, że takie będzie dla wszystkich odwiedzających powiedział ambasador, który odsłonił także tablicę upamiętniającą wizytę Elżbiety II na Hrebienku

Atrakcje w wyjątkowym miejscu

W Tatrzańskiej Świątyni Lodowej zwiedzający będą mogli zrobić sobie zdjęcie na tronie koronacyjnym oraz obejrzeć ekspozycję miniaturowych replik brytyjskich insygniów koronacyjnych, m.in. szklaną koronę królewską wykonaną przez Achilleasa Sdoukosa. Wyjątkową atrakcją jest też możliwość wejścia pomiędzy lodowe ściany, co daje okazję do podziwiania detali budowli z zupełnie innej perspektywy.

Twórcy budowli po raz pierwszy zainstalowali też mechanizm, który za pomocą lodowych rowków codziennie będzie wypuszczał w jednym z trzech miejsc sygnowaną datą lodową kulę. Dla jej znalazcy będzie to wyjątkowa pamiątka.

Autorem projektu tegorocznej Tatrzańskiej Świątyni Lodowej jest Słowak Adam Bakoš. W jej budowie pomagali rzeźbiarze z Polski, Czech, Słowacji i Niemiec. Do stworzenia wysokiej na 11,5 metrów repliki Opactwa Westminsterskiego wykorzystano 180 bloków lodu o łącznej wadze 225 ton, które przywieziono z Polski.

Świątynia będzie otwarta codziennie do 14 kwietnia 2024 roku od godziny 9 do 16, a w weekendy do 18. Wstęp jest bezpłatny, dojechać można kolejką ze Starego Smokowca.

Zobacz również: Tak będzie wyglądać Energylandia zimą. Co przygotowano w Winter Kingdom?