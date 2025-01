Uwaga, turyści! Od 1 stycznia 2025 roku wjazd do Tunezji jest możliwy wyłącznie na podstawie paszportu.

Wraz z nastaniem nowego roku zmianie uległy przepisy dotyczące wjazdu do uwielbianego przez Polaków (i nie tylko) kraju. Do końca 2024 roku obywatele Polski mogli korzystać z wjazdu na podstawie dowodu osobistego. Warunkiem była potwierdzona rezerwacja hotelowa i bilet powrotny. W ten sposób kraj - podobnie jak Turcja - próbował przyciągnąć turystów poprzez ułatwienia w podróżowaniu.

Zmiana zasad. Do Tunezji tylko z paszportem

Zasady te obowiązywały jednak przez określony czas. Teraz sytuacja uległa zmianie, o czym powinni pamiętać obywatele Unii Europejskiej podczas planowania podróży do wspomnianego kraju . Paszport i paszport tymczasowy muszą być ważne trzy miesiące od daty planowego opuszczenia kraju. Datę ważności dokumentu warto również sprawdzić w przypadku, gdy wybieramy się do Tunezji bez biletu powrotnego - wówczas paszport musi być ważny przez sześć miesięcy .

Na tym jednak nie koniec. Warto również na bieżąco śledzić komunikaty publikowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Póki co, resort odradza podróże do regionów Tunezji takich jak Sahara i regiony pustynne przy granicy z Algierią i Libią (z wyłączeniem szlaków turystycznych), tereny górzyste w środkowo-zachodniej części kraju (góry Orbata, Selloum, Semema, Chambi i Mghila). Powód? MSZ podaje, że mogą być terenem działań służb do walki z terroryzmem i przemytnikami.