Wietnam liczy 331 212 km², co plasuje go na 66. miejscu wśród wszystkich krajów świata pod względem wielkości państw.

Bogactwo naturalne Wietnamu jest jednym z czynników, które przyciągają turystów. Z pewnością jedną z atrakcji są piękne jaskinie, które doceniane są przez speleologów światowej klasy.



Na terenie Wietnamu znajdziemy największą jaskinię świata - Hang Son Doong, do której wejść mogą tylko nieliczni w ciągu roku i płacą za to krocie.



Prócz największej jaskini znajdziemy tam także jaskinię, która otrzymała miano najpiękniejszej jaskini świata. Co takiego sprawiło, że właśnie jaskinia Phong Nha zyskała ten tytuł?



Jaskinia Phong Nha - najpiękniejszy podziemny klejnot świata

Jaskinia Phong Nha znajduje się na terenie Parku Narodowego Phong Nha - Kẻ Bàng, który wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Phong Nha-Kẻ Bàng słynie z systemów jaskiń i grot. Liczy ich dokładnie 300.



Tam także znajduje się największa jaskinia świata Hang Son Doong, ale to nie od niej Park Narodowy otrzymał swoją nazwę, a właśnie od Phong Nha.



Jaskinia mierzy 7729 metrów długości i zawiera 14 grot oraz 13 969-metrową podziemną rzekę. Dla zwykłych turystów do zwiedzania dostępne jest jedynie pierwsze 1500 metrów jaskini. To, co kryje się dalej, potrafi przyprawić o zawrót głowy.



System grot obejmuje podziemne przejścia, a w nich znajdują się stalaktyty i stalagmity. Stalaktyty to nawisy, zwane soplenicami. Ten grawitacyjny naciek jaskiniowy ma najczęściej kształt wydłużonego, odwróconego stożka.

Powstaje on dzięki skraplającej się w jaskini wodzie, bogatej w sole i minerały. Proces ich powstawania jest długotrwały i żmudny.



Z kolei Stalagmity są zdecydowanie większe od stalaktytów i mają postać słupa, stożka lub guza. W przeciwieństwie do stalaktytów, które powstają na sklepieniu jaskni, stalagmity narastają od dna ku górze wskutek wytrącania się węglanu wapnia z kapiącej ze stropu wody.



Zdjęcie Przez jaskinię Phong Nha płynie jedna z najdłuższych rzek podziemnych świata / 123RF/PICSEL

Phong Nha - co oznacza nazwa jaskini?

Piękno nacieków jaskiniowych, stalaktytów i stalagmitów ich rozmiar i wyjątkowość sprawiły, że to właśnie od nich jaskinia wzięła swoją nazwę.



Stalagmity, które kiedyś stały przy wejściu do jaskini, najwyraźniej zainspirowały jej nazwę: Phong Nha oznacza "Wiatr i zęby". Stojące dumnie nacieki przypominały w rzeczywistości kły.



W jaskini znajdują się także inne formacje skalne, które otrzymały swoje własne nazwy. "Lew", "Jednorożec", "Klęczący słoń" i "Budda" to tylko niektóre z nich, a wszystko przez kształt jaki przybierały przez lata, rzeźbione procesami geologicznymi, które zachodziły w jaskini.

Podziemna rzeka, która prowadzi do zachwycającego miejsca

Formacje skalne i nacieki to nie wszystko, czym zachwyca Phong Nha. Miano najpiękniejszej jaskini świata zyskała także dzięki ogromnej rzece Nam Aki, która przez nią przepływa.



Po 19 kilometrach przepłynięcia krystaliczną wodą wypływa się z jaskini, a oczom ukazuje się niezwykły widok - monumentalnych, wapiennych gór wokół Phong Nha.



To właśnie zwiedzanie jaskini łodzią jest najlepszą formą jej podziwiania. Jaskinia wciąż jest odkrywana i badana przez specjalistów, którzy nie mogą sami uwierzyć w to, jak piękny jest podziemny świat Wietnamu.



Zdjęcie Wypływając z jaskini możemy podziwiać góry i rozległe tereny Parku Narodowego Phong Nha – Kẻ Bàng / 123RF/PICSEL

Zdjęcie Naukowcy, speleolodzy i badacze wciąż odkrywają piękno jaskini, która ma jeszcze wiele do zaoferowania światu / 123RF/PICSEL

