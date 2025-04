80 lat Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych

W 1974 roku doszło do powtórnego połączenia Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych oraz Państwowych Wydawnictw Szkolnictwa Zawodowego w jedno wydawnictwo pod nazwą funkcjonującą do dzisiaj. Logiem WSiP, autorstwa uznanego grafika Karola Śliwki, była od 1975 roku głowa orła wkomponowana w otwartą książkę.

Z chwilą odzyskania wolności trzeba było pilnie rozpocząć aktualizację i poprawianie około 360 funkcjonujących w obiegu szkolnym podręczników, a zmiany doprowadziły do wydania ponad 1100 nowych edukacyjnych publikacji. Jednocześnie podjęto dodatkowe aktywności, które prowadziły do rozwoju branży edukacyjnej w Polsce. WSiP zorganizował konferencję wydawców edukacyjnych z całej Europy, stał się jednym z pierwszych członków powołanej w 1990 roku Polskiej Izby Książki i zainicjował powstanie Sekcji Wydawnictw Edukacyjnych PIK.

"W ostatnich latach zrobiliśmy naprawdę wiele, by spełnić oczekiwania dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów. Jak pokazują wyniki badań, znajomość marki WSiP zadeklarowało 99,7 proc. nauczycieli i ponad 90 proc. uczniów. Nowa oferta dla szkół podstawowych dostosowana do potrzeb klientów, podręczniki do nowych przedmiotów, a także uruchomienie innowacyjnej platformy edukacyjnej - EDURANGI, to tylko niektóre przykłady naszych z powodzeniem zrealizowanych działań"- podkreśla Jerzy Garlicki.