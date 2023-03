Czym jest świadectwo energetyczne budynku?

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii: "Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku".

Potrzeby te to m.in. ogrzewanie, oświetlenie, wentylacja, chłodzenie. Świadectwo pozwala na oszacowanie rocznego zużycia energii i związanych z tym kosztów powyższych potrzeb (czyli umożliwia względnie prawdopodobne przewidywanie wysokości rachunków).

Posiadanie świadectwa energetycznego wynika z prawa unijnego, a celem jego wprowadzenia jest "promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach".

Reklama

Zobacz również: Obowiązkowe kontrole ogrzewania w domach Polaków. Trzeba mieć świadectwo za 800 złotych

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Straciła nogę podczas rosyjskiego ataku na jej dom. Teraz 6-letnia Marina uczy się życia z protezą Deutsche Welle

Kto musi posiadać świadectwo energetyczne?

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej nie dla wszystkich jest nowym obowiązkiem. Dotychczas dotyczył on właścicieli nowopowstałych budynków i obiektów, przeznaczonych do sprzedaży od 2009 roku. Po zmianach, które wejdą w życie 28 kwietnia, obowiązek jego posiadania spocznie również na właścicielach starszych nieruchomości, którzy chcą je wynająć lub sprzedać. Świadectwo energetyczne od 28 kwietnia 2023 będzie obowiązkowe dla m.in.:

Inwestorów indywidualnych

Osób chcących sprzedać lub wynająć dom bądź mieszkanie

Właściciele budynków, które zostały poddane termomodernizacji

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, świadectwo należy przekazać "nabywcy lub najemcy w momencie, gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:

zbywany na podstawie umowy sprzedaży,

zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

wynajęty."

Co ważne, obowiązek sporządzania świadectwa nie dotyczy właścicieli już istniejących budynków i lokali, którzy wykorzystują je na własny użytek. Obowiązkowi nie podlegają również obiekty do 70 metrów kwadratowych, wznoszone na własny użytek.

Zobacz również: Masowe kontrole abonamentu RTV w domach Polaków. Poczta zabrała głos

Gdzie można uzyskać świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku sporządza tzw. audytor energetyczny. Certyfikat jest ważny przez 10 lat. Za brak dokumentu grozi nawet 1500 złotych kary.

Zobacz również: Usunięcie tui z posesji może cię słono kosztować. W tym wypadku licz się z karą

Kontrolerzy ruszą do domów Polaków. Co sprawdzą?

Na mocy tej samej ustawy wprowadzony został również obowiązek kontroli systemów ogrzewania nieruchomości. To, jak często możemy spodziewać się wizyty kontrolera, zależy od rodzaju ogrzewania danego obiektu, najczęściej kontrole będą odbywać się co dwa lata, najrzadziej - co pięć. Przeprowadzą je osoby posiadające uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje w zakresie dozoru urządzeń cieplnych i energetycznych.