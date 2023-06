5 najbardziej niezdrowych śniadań. Niektóre pozycje zaskakują

Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia – przestrzegają dietetycy. Tymczasem są takie dania, których pod żadnym pozorem nie powinniśmy spożywać na czczo. Nie tylko podnoszą cukier, ale również tuczą, nie będąc naszym sprzymierzeńcem w walce o szczupłą sylwetkę. Co ciekawe, to niezwykle popularne wybory. Czego należy unikać?

Zdjęcie Czego nie jeść na śniadanie? Zrezygnuj z tych posiłków. Tuczą i podnoszą cukier / 123RF/PICSEL