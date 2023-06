Pij codziennie przez 7 dni. Ten napój wymiecie pasożyty z jelit

Nietypowe objawy raka. Nie ignoruj sygnałów, które wysyła twój organizm

Eksperci ds. żywienia zalecają, aby od czasu do czasu zafundować sobie kuracje oczyszczające z toksycznych związków, które kumulują się w organizmie. Nie tylko one stanowią dla nas zagrożenie. Szacuje się, że każdy człowiek może nosić w sobie mniejsze lub większe ilości pasożytów, które przedostają się do układu pokarmowego wraz z pożywieniem. Nie bez powodu od dawna dostępne są suplementy diety na odrobaczanie, stosuje się także specjalne ziołowe kuracje. Poza tym warto raz na jakiś dać odetchnąć jelitom od obciążających je produktów. W tym celu zaleca się na kilka dni wyeliminować z diety:

białą mąkę

biały cukier

nabiał

mięso

słodkie napoje

produkty przetworzone

alkohol

Rezygnując z tych produktów sprawisz, że flora bakteryjna jelit zacznie się regenerować, a pasożyty przestaną tam bytować. Aby efekty były jeszcze lepsze dobrze również zastosować zupełnie naturalne specyfiki oczyszczające. Jednym z nich jest napój, który przygotujesz na bazie trzech łatwo dostępnych składników.

Zdjęcie Podaje się, że każdy człowiek może być nosicielem pasożytów. Aby zminimalizować ich występowanie ważna jest zdrowa dieta i detoksykacja organizmu / 123RF/PICSEL

Domowy napój odtruwający - jak go wykonać?

Do przygotowania eliksiru, który pomoże usunąć toksyczne związki i ewentualne pasożyty z jelit potrzebne będą przede wszystkim imbir, cynamon i kurkuma.

Przyprawy te należą do jednym z najzdrowszych na świecie - na długiej liście ich dobroczynnych właściwości widnieje między innymi zdolność do detoksykacji organizmu.

Do przygotowania oczyszczającego napoju na bazie rozgrzewających przypraw potrzebne będzie:

Składniki pół łyżeczki sproszkowanego imbiru

pół łyżeczki sproszkowanego cynamonu cejlońskiego

pół łyżeczki sproszkowanej kurkumy

łyżeczka naturalnego miodu

Wszystkie składniki należy dobrze ze sobą połączyć tak, aby powstała jednolita masa. Następnie zalać szklanką ciepłej (nie gorącej) przegotowanej wody. Tak przygotowany napar dobrze jest wypić zaraz po przyrządzeniu. Jako kurację przeciw pasożytom zaleca się przyjmować 1-2 szklanki dziennie przez 7 dni.

Ziołowy napar na pasożyty

Zdjęcie Ziołowy napar na pasożyty przynosi świetne efekty, jednak trzeba pić go regularnie przez 7 dni / 123RF/PICSEL

Jeśli chcemy jeszcze intensywniej zadziałać na pasożyty jelitowe, świetnie sprawdzi się również ziołowa herbatka. Można kupić ją w sklepie zielarskim lub przygotować samodzielnie. Oto co będzie potrzebne.

Składniki 50 g suszonego lub świeżego tymianku

50 g kłącza tataraku

50 g korzenia omanu

30 g liści mięty pieprzowej

30 g liści orzecha włoskiego

10 g piołunu

Zioła wymieszać ze sobą, odmierzyć dwie łyżki i wsypać do termosu lub dzbanka, a następnie zalać trzema niepełnymi szklankami wrzątku. Tak przygotowany napar pić przez 7 dni, trzy razy dziennie po ok. pół szklanki.