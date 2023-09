7 nawyków, przez które ciągle odczuwasz zmęczenie. Wysysają całą energię

Nie masz na nic siły? Oto możliwe przyczyny

Tak w sekundę rozpoznasz dobrą osobę. Zwróć uwagę na jedną część twarzy Codzienny natłok obowiązków bardzo często jest powodem do tego, że własne zdrowie i samopoczucie traktujemy jako rzeczy mało istotne. Z czasem może okazać się, że zmęczenie i brak energii utrudniają wykonywanie codziennych zadań w pracy, a po powrocie do domu najlepszym wyborem byłoby położenie się do łóżka i przespanie kilku kolejnych dni. Oczywiście niekiedy znużenie i wycieńczenie mogą sygnalizować o wielu chorobach, dlatego warto w pierwszej kolejności udać się do lekarza i wykonać badania. Jeśli jednak i to nie pomoże, przyjrzyj się dokładnie swoim codziennym nawykom.

Z pozoru błahe rzeczy, na które nie zwracasz uwagi mogą wysysać z ciebie całą energię. Brak czasu na relaks, deficyt snu i nadmiar obowiązków to tylko niektóre z przyczyn. Nie spodziewasz się, jak za pomocą niewielkich zmian w codziennych przyzwyczajeniach możesz wpłynąć na swoje zdrowie, samopoczucie, zadowolenie i komfort życia.

Zobacz też: Tak się objawia zespół chronicznego zmęczenia - choroba XXI wieku

Jakie więc nawyki mogą powodować frustracje i wpływają na to, że ciągle na nic nie masz siły?

Nawyki, które wysysają energię i są powodem ciągłego zmęczenia

Bałagan

Stos dokumentów i notatek na biurku, brudne naczynia, porozrzucane ubrania i nieposegregowane rzeczy w szufladach oraz szafkach potrafią być dołujące i przytłaczające. Patrząc na nie, zamiast chęci do działania odczuwasz frustracje i nie masz na nic siły. Aby niewielki bałagan nie zamienił się w prawdziwe pobojowisko, staraj się sprzątać systematycznie i na bieżąco. Włożenie naczyń do zmywarki, poukładanie ubrań, czy pozbieranie zabawek nie zajmie ci wiele czasu, a sprawi, że będziesz czuć się o wiele lepiej. Nigdy nie kładź się spać, gdy w kuchni czy innych pomieszczeniach panuje nieporządek. Kolejnego dnia, zamiast mieć mnóstwo energii do działania, od samego rana będziesz załamana tym, że dzień zamiast od kawy i pysznego śniadania musisz zacząć od porządków.

Zbyt wiele przytłaczających informacji i bodźców

W dzisiejszych czasach natłokiem informacji jesteśmy atakowani z każdej strony, co może pogłębiać stres i zabierać mnóstwo energii. Cała masa rzeczy do zrobienia w pracy, terminy, których musisz się trzymać, a po powrocie do domu telewizja czy media społecznościowe sprawiają, że zupełnie nie masz czasu i przestrzeni na wyciszenie. Jak podali badacze z Uniwersytetu w Montrealu, nawał informacji, na które każdego dnia jesteśmy narażeni, może z czasem powodować uczucie wyczerpania. Spróbuj odciąć się od nich, chociaż w pewnym stopniu. Po powrocie z pracy przejdź się na spacer do lasu, pobiegaj lub poćwicz jogę w domowym zaciszu. Zamiast sięgać po smartfona przed snem, przeczytaj fragment książki. Takie małe rzeczy z pewnością przyniosą ogromną korzyść.

Nieprawidłowa pozycja ciała podczas pracy

Większość z nas zmuszonych jest do siedzenia przez wiele godzin w ciągu dnia. Zbyt długie utrzymywanie takiej pozycji może nie tylko powodować dolegliwości trawienne, przyczynić się do nadprogramowych kilogramów, ale również fatalnie wpłynąć na kręgosłup, a tym samym - powodować gorsze samopoczucie i zmęczenie. Jeśli masz tendencję do garbienia się przy biurku, koniecznie popracuj nad postawą ciała - wpływa ona bowiem nie tylko na plecy, ale i na mózg. W tym celu możesz zasięgnąć porady fizjoterapeuty, z pewnością pomoże też regularne pływanie. Pamiętaj, aby mniej więcej co godzinę wstać i i się przejść. Ponadto pracuj siedząc na dostosowanym do tego fotelu biurowym, przenigdy w łóżku czy na podłodze. Badanie przeprowadzone przed laty na Harvardzie wykazało, że prawidłowa postawa ciała nie tylko sprawia, że masz więcej siły, ale także dba o odpowiedni poziom kortyzolu.

Zdjęcie Siedzący tryb życia może dawać o sobie znać na wiele sposobów. Skutkuje np. zmęczeniem i migreną / 123RF/PICSEL

Dieta uboga w węglowodany

Jeśli nie dbasz o to co jesz, twoja dieta jest mało odżywcza i uboga w węglowodany - innymi słowy byle jaka, oczywiste jest, że możesz narzekać na brak energii. Węglowodany to paliwo dla całego organizmu, składnik konieczny w codziennym jadłospisie. Jeśli jesz ich zbyt mało, twoje ciało nie będzie miało siły, aby funkcjonować na pełnych obrotach. Zamiast węglowodanów prostych, wybieraj częściej te złożone, których źródłem są kasze, płatki owsiane, pełnoziarniste pieczywo, makarony i brązowy ryż. Bardzo często osoby na diecie niskowęglowodanowej odczuwają większe zmęczenie i mniejszą motywację do aktywności fizycznej. Musisz je na bieżącą uzupełniać, jeśli chcesz czuć się dobrze.

Niedobór lub nadmiar niektórych minerałów

Zarówno niedobór jak i nadmiar pewnych składników pokarmowych może fatalnie odbić się na zdrowiu i samopoczuciu. Za zbyt niski poziom energii odpowiada przede wszystkim magnez. Symptomy jego niedoboru w organizmie to m.in. senność, zmęczenie fizyczne i psychiczne, otępiałość. Używki jak mocna kawa, herbata, alkohol mogą wypłukiwać ten minerał i powodować jego deficyty. Staraj się więc ograniczyć ich spożycie, a przy tym nawadniać się oraz suplementować magnez. Pamiętaj, aby trzymać się zaleceń co do dziennej dawki - zbyt duży poziom magnezu w organizmie niesie za sobą równie opłakane skutki - zawroty głowy, nudności, wymioty, osłabienie siły mięśni, a nawet zaburzenia oddychania.

Niedostateczna ilość snu

Wiele mówi się o tym, jak ważna jest odpowiednia ilość snu, jednak wciąż wiele osób o tym zapomina. Wielu też cierpi na bezsenność i problemy z zasypianiem. Jeśli należysz do tej grupy zrób wszystko, co w swojej mocy, aby to zmienić. Przed położeniem się do łóżka dobrze wywietrz sypialnie, na kolacje nie jedz ciężkostrawnych posiłków i nie spożywaj w późnych godzinach kawy czy alkoholu. Postaw wówczas na wyciszenie i relaks - weź kąpiel z odprężającym olejkami (np. lawendowym), poczytaj książkę, posłuchaj uspokajającej muzyki. Postaraj się, aby twój sen trwał nieprzerwanie 8 godzin. Wyspany człowiek, to szczęśliwszy człowiek.

Zdjęcie Jeśli chcesz czuć się dobrze i mieć mnóstwo energii, w pierwszej kolejności zadbaj i jakość i optymalną długość snu / 123RF/PICSEL

Czytaj także: Cierpisz na bezsenność? Te sposoby pomogą ci zasnąć

Znikomy kontakt z naturą

Mało kto zdaje sobie sprawę, jak dużo w samopoczuciu może zmienić przebywanie na łonie natury. Jeśli mieszkasz w bloku, a przez codzienny natłok obowiązków nie masz nawet czasu na spacer do parku, nie dziw się, że brakuje ci energii. Naukowcy z University of Rochester są zdania, że wystarczy każdego dnia poświęcić jedynie 20 minut na kontakt z naturą, która potrafi dać większy zastrzyk energii niż półgodzinny trening. Korzyści to nie tylko lepsze dotlenienie, ale również spokojniejszy umysł, mnóstwo pomysłów i większa motywacja do działania. Staraj się więc każdego dnia znaleźć chociaż chwilę na taki "reset", a w dni wolne od pracy spędzaj jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu.