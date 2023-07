Chcesz ocalić swoje rośliny domowe? Sięgnij po popularną przyprawę

Wiesiołek opanował ostatnimi czasy przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny. Można z powodzeniem stwierdzić, że wyciskany z jego nasion olej jest na wagę złota. Za sprawą nienasyconych kwasów tłuszczowych, kwasu linolowego oraz gamma-linolowego sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu organizmu. Ponadto jest źródłem:

Kwasu oleinowego

Palmitynowego

Fitosteroli

Białka bogatego w aminokwasy

Witaminy E

Cynku

Selenu

Magnezu wapnia

Olej z wiesiołka tłoczony na zimno można spożywać dodając go np. do sałatek, sosów itp. Nie nadaje się od obróbki cieplej. Można stosować go również zewnętrznie, w postaci kremów, balsamów czy innych preparatów.

Jak olej z wiesiołka działa na organizm?

Olej z wiesiołka za sprawą zawartych w nich składników wykazuje wiele prozdrowotnych właściwości.

Wzmacnia układ odpornościowy i cały organizm

Chroni przez chorobami płuc, oskrzeli, gardła, oczu, a także alergią i astmą

Stosowany regularnie może hamowanie rozwój cukrzycy i powikłań po tej chorobie

Hamuje mnożenie się komórek nowotworowych

Korzystnie wpływa na pamięć

Może obniżać poziom cholesterolu LDL we krwi

Komu poleca się stosowanie oleju z wiesiołka?

Olej tłoczony z wiesiołka będzie idealnym uzupełnieniem codziennej diety dla:

Osób odchudzających się - wspomaga bowiem trawienie, zapobiega magazynowaniu tłuszczów i sprzyja spalaniu tkanki tłuszczowej - szczególnie u kobiet

Osób z problemami skórnymi - pomaga utrzymać prawidłowy poziom nawodnienia naskórka, zapobiega utracie wody, dzięki czemu jest jędrna i elastyczna, a zmarszczki mniej widoczne. Ponadto ma zdolność redukowania egzem skórnych, usuwa toksyny, przeciwdziała stanom zapalnych i leczy zmiany trądzikowe.

Osób mających problemy ze stawami - olej z wiesiołka pomaga leczyć chore stawy, złamania i uszkodzenia więzadeł. Łagodzi także bóle reumatyczne, pobudza tkanki do regeneracji, przyspiesza gojenie się ran

Zdjęcie Preparaty na bazie wiesiołka są w stanie opóźnić procesy starzenia się skóry / 123RF/PICSEL

Jak spożywać olej z wiesiołka?

Wiesiołka wewnętrznie można stosować w formie kapsułek lub też pić sam olej. Zalecana dzienna ilość to 3-5 g oleju, co odpowiada jednej małej łyżeczce. Najlepiej spożywać go rano, na czczo lub też w ciągu dnia jako dodatek np. do sałatek czy koktajli.