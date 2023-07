Dalia - posadź ją w ogrodzie lub doniczce, a sąsiadka padnie z wrażenia

Wiosna i lato to czas, kiedy mnóstwo osób walczy o lepszą formę i sylwetkę. Piękna pogoda sprzyja regularnej aktywności fizycznej, a dostępność wielu sezonowych warzyw i owoców zachęca do przygotowywania zdrowych posiłków. Niekiedy jednak efekty widoczne są zbyt wolno, przez co tracimy zapał.

Aby podkręcić nieco metabolizm i przyspieszyć spalanie tkanki tłuszczowej warto również wzbogacić swój codzienny jadłospis o produkty, które zrobią to w naturalny sposób. Nie od dziś wiadomo, że podczas odchudzania dobrze dodawać do potraw przyprawy takie jak: cynamon, imbir, chilli czy kurkumę.

Poleca się również pić duże ilości wody, zieloną herbatę, a także koktajle z dodatkiem zielonych warzyw. Istnieje również jeden genialny specyfik wspomagający utratę kilogramów - domowy syrop. Jak go zrobić i w jakich ilościach pić, aby widoczne były efekty?

Jak przygotować domowy napój odchudzający?

Domowy syrop odchudzający jest bardzo prosty w przygotowaniu, a składniki łatwo dostępne i niedrogie. Potrzebne będą:

Składniki Cytryna

Świeży imbir

Laska cynamonu

Odrobina słodkiej papryki sproszkowanej

Przygotowanie:

Cytrynę umyj, obierz, przekrój na pół i wyciśnij z niej sok. Pozostałe po wyciśnięciu części posiekaj na drobne kawałeczki i przełóż na patelnię. Kawałek imbiru (ok. 4-5 cm) obierz ze skórki, zetrzyj i dodaj do cytryny. Na patelnię dodaj również laskę cynamonu i zalej składniki wodą. Wszystko zagotuj, a następnie ostudź. Miksturę przelej przez sitko. Syrop połącz z wyciśniętym wcześniej sokiem z cytryny. Na koniec przypraw odrobiną sproszkowanej papryki słodkiej.

Domowy syrop odchudzający warto pić dwa razy dziennie - rano i wieczorem. Jednorazowo powinno być to ok. 50 ml.

Zdjęcie Pektyny zawarte w syropie odchudzającym sprawiają, że zmniejsza się chęć podjadania między posiłkami / 123RF/PICSEL

Syrop odchudzający - jakie daje efekty?

Domowy syrop odchudzający nie dość, że jest smaczny to na dodatek świetnie podkręca metabolizm i wspomaga spalanie tłuszczu. Pektyny występujące w cytrynie dają ponadto uczucie sytości i przeciwdziałają podjadaniu między posiłkami. Pomogą ponadto pozbyć się toksyn z organizmu i sprawią, że układ trawienny będzie lepiej funkcjonował.