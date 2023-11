Biedronka azjatycka: Rozpoznaj wroga

Biedronka azjatycka jest bardzo podobna do naszej rodzimej "bożej krówki", czyli biedronki siedmiokropki, jednak inwazyjny owad ma spore różnice. Przede wszystkim chodzi o jego kolor: pancerzyk może być pomarańczowy, czerwony, bordowy, żółty, a nawet czarny. Owady mogą mieć różną liczbę kropek: nawet do 23. Biedronki azjatyckie po części są pożyteczne, ponieważ zjadają mszyce, ale też mogą żywić się innymi owadami, które są ważne w naszym polskim ekosystemie. Choć biedronki azjatyckie jesienią szykują się do zimy i chowają się do kryjówek, to kilka ciepłych dni - nawet zimą - może spowodować, że wychodzą z nich i mogą wlatywać do domów.

Reklama

Czy biedronki azjatyckie są groźne?

Zdjęcie Biedronka azjatycka może być czasem uciążliwa i sprzyjać alergii / 123RF/PICSEL

Wiele osób zastanawia się, czy biedronki azjatyckie są groźne dla naszego zdrowia. Od razu odpowiadamy: nie atakują człowieka bez powodu, ale może się zdarzyć, że w chwili zagrożenia może nas ugryźć. Jej ataki nie są groźne dla zdrowia, czasami zdarza się, że na skórze pojawi się zaczerwienienie i świąd, a na kilka chwil pozostanie nam "pamiątka" w postaci czerwonej plamki. Niestety, nie można wykluczyć także, że po ugryzieniu biedronki azjatyckiej powstanie reakcja alergiczna, więc czasami niezbędna będzie wizyta u lekarza.

Sprawdź: Mój przyjaciel owad. Te insekty nie sprawiają problemu w domu

Jak chronić się przed biedronką azjatycką?

Sama biedronka azjatycka raczej nie jest zagrożeniem dla naszego domu, ale już kilkadziesiąt sztuk może zrobi zamieszanie. Przede wszystkim dlatego, że wydzielają bardzo nieprzyjemny zapach, a próba ich utylizacji może sprawić, że na ścianie pojawi się bardzo trudna do usunięcia plama. Chcemy uchronić się przed biedronką azjatycką? Instalacja moskitier jest absolutną koniecznością.

Co zrobić kiedy nie zdążyliśmy zainstalować moskitier, a biedronki azjatyckie dokonały szturmu na nasz dom? Można spróbować je odstraszyć za pomocą olejku mentolowego albo kamfory. Wysatrczy spryskać nimi framugi okien. Kiedy naturalne metody zawodzą, konieczne będzie wsysanie biedronek azjatyckich odkurzaczem. Ale trzeba wiedzieć, żeby od razu usunąć z urządzenia worek, szczelnie zapakować i wyrzucić do kosza.

Polecamy: Dzikie pszczoły się kurczą. Im cieplej, tym mniejsze owady