Czarny czosnek do kuchni. Zalet ma bez liku

Czarny czosnek jest bardzo zdrowy, o czym już doskonale wiemy, bo odkryli już to dawno temu Japończycy i Koreańczycy. Jeśli kusi nas spróbowanie tego rarytasu rodem z Azji mamy dwa wyjścia: albo przygotować go samemu, albo kupić go w sklepie lub na aukcji internetowej. Niestety, pierwsza opcja jest dość czasochłonna i wymagająca odpowiedniego sprzętu, więc jesteśmy zazwyczaj skazani na poszukiwania czarnego czosnku już gotowego. Mimo wszystko warto po niego sięgnąć, chociażby od czasu do czasu, a na pewno się nie rozczarujemy. Nie jest ostry, za to wyczuwalna jest słodycz z dodatkiem goryczki, ale niektórzy śmiało twierdzą, że w smaku zdecydowanie przypomina znaną nam wszystkim wędzoną śliwkę.

Najprostszy sposób? Czarny czosnek do pieczywa!

Wszyscy doskonale wiedzą, że zwykły czosnek idealnie sprawdza się z masłem na chrupiącym pieczywie, które może urozmaicić nam posiłek. A jak na jego tle plasuje się czarny odpowiednik? Warzywo poddane fermentacji jest bardzo miękkie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby od razu rozsmarować ząbek na tostowanym pieczywie i zjadać je albo na śniadanie, albo na podwieczorek. Aby kanapka była smaczniejsza, możemy dodać do niej plasterek pomidora albo innego warzywa, które przełamie nieco smak.

Jeśli czarny czosnek w tej formie nam odpowiada, to możemy przygotować z niego od razu pastę: wystarczy ząbki rozgnieść widelcem, które nie będą stawiały zbytniego oporu. Takie smarowidło, oczywiście, idealnie pasuje do pieczywa, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastąpiło znane nam dipy, a maczane w nim warzywa czy przekąski będą zachwycać podczas imprezy.

Miksuj czarny czosnek. Kubki smakowe będą wniebowzięte

Mamy akurat czarny czosnek pod ręką, ale nie wiemy, jak go wykorzystać? Jeśli jesteśmy miłośnikami kuchni azjatyckiej, to akurat fermentowane warzywo z całą pewnością przypadnie nam gustu. Zwłaszcza wtedy, kiedy sezam (biały lub czarny) i kolendra są na liście naszych ulubionych produktów. Wtedy warto mieć czarny czosnek na uwadzę, kiedy akurat z tymi składnikami przygotowujemy posiłki. Nie trzeba się ograniczać, bo wtedy można go śmiało dodawać do sosów z makaronem, zapiekanek, zup oraz do farszów. Jeśli lubimy także eksperymentować w kuchni i nie boimy się intrygujących połączeń, czarny czosnek można dodawać nawet do słodyczy: bitej śmietany, a nawet czekolady.

Bezpieczne smaki: tutaj dodawaj czosnek

Czarny czosnek nie obliguje nas do kulinarnych podróży w stronę Azji albo łączenia go ze słodkimi doznaniami. Możemy wykorzystywać go do bezpieczniejszych połączeń, które są bliższe naszym gustom. Czarnego czosnku nie trzeba się bać, bo można go dodawać wszędzie tam, gdzie jego surowy odpowiednik. Wystarczy zacząć, aby dodawać do go mięsnych marynat i wzbogacić nim wieprzowinę, wołowinę czy drób, ale w towarzystwie ryb również znajdzie zastosowanie.