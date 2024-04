Jak wygląda karczoch chiński?

Karczoch chiński dla wielu może nie wyglądać apetycznie. Wyglądem nie przypomina on warzywa, tylko zwierzęta, takie jak gąsienice lub pędraki. Bulwa ma wyjątkowo wyglądające zgrubienia, które nie pozwalają przejść obok niej obojętnie.

Czyściec bulwiasty należy do rodziny jasnowatych. Roślina można urosnąć na wysokość od 40 do 50 cm. Jadalna część karczocha chińskiego rozwija się pod ziemią, a konkretnie jego bulwy występują na końcach rozłóg. W smaku są one delikatnie słodkie i mają orzechowy aromat.

Karczoch chiński - wartości energetyczne

Karczoch chiński jest bulwą wyjątkową ze względu na swoje wartości energetyczne. Składa się on przede wszystkim z węglowodanów i białka, zawartość tłuszczu jest znikoma. Z tego powodu 100 g warzywa to 17 proc. węglowodanów i 3 proc. białka roślinnego. Jeśli chodzi o tłuszcz, jest go zaledwie 0,2 proc.

Z tego powodu spożycie 100 g czyśćca bulwiastego dostarcza do organizmu zaledwie 80 kcal. Sprawdzą się więc idealnie dla osób, które są na diecie odchudzającej lub dbają o linię.

Karczoch chiński - właściwości zdrowotne

Karczoch chiński uważany jest w Azji za warzywo długowieczności i znak szczęścia. Takie miano zyskał dzięki właściwościom zdrowotnym i zbawiennemu wpływowi na organizm człowieka.

Karczoch chiński bogaty jest w antyoksydanty. Działa bakteriobójczo i przeciwzapalnie. Z tego powodu w medycynie chińskiej od lat wykorzystywany jest do leczenia przeziębień czy grypy. Tym samym wspomoże odporność i zapobiegnie następnym zachorowaniom.

Dodatkowo antyoksydanty w czyśćcu bulwiastym zwalczą wolne rodniki. W efekcie zmniejszą ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych oraz zachorowań na serce. Spowolnią procesy starzenia, pozwalając zachować na dłużej nie tylko młody organizm, ale też wygląd.

Właściwości zdrowotne karczocha chińskiego pomogą wyleczyć się z bóli głowy czy zgagi. Pozytywnie wpłyną na organizm podczas przechodzenia chorób układu pokarmowego. Błonnik wesprze prawidłowe działanie układu trawiennego.

Regularne spożywanie karczocha chińskiego pozwoli na zmniejszenie poziomu cholesterolu we krwi. Obniżony zostanie zarazem cukier. Warzywo zmniejszy więc ryzyko zawału serca, miażdżycy czy udaru mózgu.

Czy karczoch chiński jest lepszy od ziemniaków?

Karczoch chiński niewątpliwie może być zdrowszym zamiennikiem tradycyjnych ziemniaków. Jest tak za sprawą bogactwa wielu witamin i minerałów oraz przede wszystkim związków antyoksydacyjnych. Dodatkowo odznacza się wyższą zawartością białka, które jest w diecie niezbędne.

Spożywanie warzywa pozwoli uchronić się od wielu chorób, w tym chorób układu krążenia czy autoimmunologicznych. Niewielka ilość czyśćca bulwiastego może nasycić na długie godziny w przeciwieństwie do tradycyjnych ziemniaków. Oznacza to, że karczoch chiński będzie lepszy od ziemniaków, jeśli chcemy zadbać o swoje zdrowie oraz o linię.

Jak jeść karczocha chińskiego?

Karczoch chiński może być spożywany zarówno na surowo, jak i po obróbce termicznej. Nada się do gotowania, smażenia, zapiekania, a nawet duszenia. Będzie więc uniwersalnym dodatkiem do wielu wytrawnych dań.

Karczoch chiński charakteryzuje się delikatnym, słodkim smakiem. Podczas jedzenia wyczuwalne są orzechowe nuty.

Przed zjedzeniem lub przygotowaniem karczocha chińskiego należy go dokładnie oczyścić, co nie jest proste ze względu na jego nieregularny kształt. Na początek należy go opłukać pod chłodną, bieżącą wodą. Po chwili odsączamy go z wody i osuszamy papierowym ręcznikiem.

Następnie bulwy obsypujemy solą gruboziarnistą i pocieramy tak, aby pozbyć się cienkiej skórki. Na koniec karczocha chińskiego ponownie opłukujemy wodą i jest on już gotowy do przygotowania.

Sałatka z karczochów z jajkiem Interia Kulinaria