Kapary — co to takiego?

Zazwyczaj widujemy je na sklepowych półkach zapakowane ciasno w słoiczkach z zalewą. Wiemy, że stosować je można jako dodatek do pizzy albo makaronów, ale czym dokładnie są kapary? To nic innego, jak pąki kwiatowe rośliny zwanej kaparem ciernistym . Występuje powszechnie w rejonie śródziemnomorskim, znany jest w Azji Mniejszej, ale także na terenach Pakistanu, Indonezji, Filipin czy Australii.

Niepozorne kuleczki to skarbnica dobroczynnych dla ludzkiego zdrowia substancji. W składzie kaparów nie brakuje witamin : B2 (znanej też jako ryboflawina), B9 (częściej kojarzonej pod nazwą kwas foliowy), E oraz K. Do tego dochodzą składniki mineralne, zwłaszcza magnez, miedź, sód, żelazo i wapń. Nie można pominąć obecności flawonoidów — bioaktywnych związków, wśród których szczególnie cenna okazuje się kwercetyna. Jak to wszystko przekłada się na zdrowie?

Wspomniana kwercetyna pomaga też w redukcji stężenia cholesterolu i glukozy we krwi. Gdy dodamy do tego obecną w składzie kaparów rutynę, uzyskamy produkt o zbawiennym działaniu na uszczelnianie naczyń krwionośnych. Uwzględnienie kaparów w diecie wpłynie korzystnie na serce i cały układ sercowo-naczyniowy. Jednocześnie ich bogaty skład przysłuży się zwiększaniu wydolności organizmu, co jest ważne nie tylko dla sportowców, ale też osób, które wracają do formy po przebytych chorobach i urazach.