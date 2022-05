Babcine triki na czyszczenie srebrnej biżuterii. Będzie lśniła jak nigdy!

Jeśli zastanawiasz się, jak przywrócić twojej biżuterii dawny blask, nie wydając przy tym majątku, z pewnością ucieszy się cię informacja, że czyszczenia srebra możesz dokonać samodzielnie. Wprawdzie szlachetny kościec wymaga specjalnego traktowania i częstego mycia, aby zawsze prezentował się nieskazitelnie, lecz istnieją metody, dzięki którym będziesz w stanie odpowiednio zadbać o biżuterię.

Jak wyczyścić srebro solą i folią aluminiową?

Przede wszystkim przygotuj miseczkę (nie może być metalowa) i wyłóż ją folią aluminiową. Następnie umieść w środku biżuterię, którą chcesz wyczyścić. W osobnej szklance przygotuj roztwór soli oraz gorącej wody. Roztworem zalej biżuterię, a następnie odstaw na kilka godzin. Takie czyszczenie może spokojnie odbyć się w nocy. Na koniec należy przepłukać biżuterię bieżącą wodą i osusz ściereczką z mikrofibry.

Jak wyczyścić srebro sodą

Ta metoda doskonale sprawdzi się na sczerniałą biżuterię. Przygotuj biżuterię, którą chcesz odczyścić, a następnie sporządź roztwór z litra gorącej wody, łyżeczki sodu oraz łyżeczki octu. Mocno wymieszaj, po czym zanurz w cieczy srebrną biżuterię, którą chcesz wyczyścić. Odczekaj 15 minut, a następnie przepłucz pod bieżącą wodą i przetrzyj ściereczką, najlepiej z mikrofibry.

Czyszczenie srebra pastą z mąki ziemniaczanej

Jeśli twoja srebrna biżuteria zmatowiała, możesz zastosować mąkę ziemniaczaną. Aby tego dokonać, należy przygotować specjalną pastę. Zrobisz ją łatwo z dwóch szklanek mąki ziemniaczanej wymieszanymi z połową szklanki zimnej wody. W wyniku mieszania składników powinna powstać zbita, gęsta masa, którą wykorzystasz do polerowania srebra. Jest to zabieg czasochłonny, ale za to usuwa osady oraz nadaje biżuterii połysk i blask.

Jak wyczyścić srebro pastą do zębów

Zdjęcie Srebrną biżuterię możesz z powodzeniem umyć z wykorzystaniem domowych patentów / 123RF/PICSEL

Do wyczyszczenia srebra możesz wykorzystać również pastę do zębów. Wystarczy już nawet niewielka ilość. Musisz nałożyć ją na sczerniałą biżuterię i pozwolić zadziałać związkom chemicznym. Nie szoruj, żeby nie zarysować wygładzonych powierzchni. Biżuterię przepłucz dokładnie pod bieżącą wodą, a na koniec przetrzyj delikatną ściereczką.

