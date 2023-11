Spis treści: 01 Jak prać bez chemii?

02 Po co dodawać cukier do prania?

03 Wsyp do pralki trzy łyżki cukru. Efekty cię zaskoczą

04 Delikatne ubrania odzyskają dawną świetność

05 Użyj cukru do płukania firanek — będą układać się jak marzenie

Jak prać bez chemii?

Kuchenne zapasy przydają się nie tylko do przyrządzania posiłków. Miłośnicy naturalnych rozwiązań w domu są w stanie wyczarowywać z produktów spożywczych skuteczne środki do sprzątania lub dbania o rośliny doniczkowe czy ogrodowe. Ograniczenie chemii w domu i oszczędność dla portfela — to ogromne zalety tego typu patentów.

Czas na uzupełnienie swojego repertuaru sprytnych patentów domowym sposobem na wyblakłe ubrania. Cukier w tym kontekście wychodzi na prowadzenie jako uniwersalny produkt. Nadaje się zarówno bo białych, jak i kolorowych tkanin.

Zdjęcie Tkaniny długo zachowają żywe kolory, jeśli właściwie o nie zadbasz / 123RF/PICSEL

Po co dodawać cukier do prania?

W wielu domach zaobserwować można zainteresowanie babcinymi patentami. To swoisty powrót do korzeni. Uprzyjemni codzienne obowiązki i sprawi, że przestaniemy obrastać kolejnymi opakowaniami z detergentami, które wysypują się z szafek w łazience. Dlaczego warto dodawać cukier do prania? Na jakiej zasadzie działa?

Jego skuteczność wynika z tego, że wnika w tkaninę i wiąże się z obecnymi na włóknach barwnikami. Utrudnia ich wypłukiwanie podczas prania, dzięki czemu czyste ubrania nie tylko pachną świeżością, ale przede wszystkim prezentują się jak nowe. Skuteczność prania z cukrem zależy oczywiście od stopnia zużycia materiału, ale już po pierwszym zastosowaniu zauważysz różnicę. Miłym bonusem będzie to, że tkaniny staną się milsze w dotyku.

Wsyp do pralki trzy łyżki cukru. Efekty cię zaskoczą

Skorzystać z tego domowego sposobu na pranie można różnymi drogami. Najprostszą jest wsypanie trzech łyżek cukru do szuflady na detergenty — do pojemnika przeznaczonego na proszek do prania. Jeśli masz co do tego wątpliwości, cukier umieść bezpośrednio w bębnie pralki. Zadziała tak samo skutecznie.

Delikatne ubrania odzyskają dawną świetność

Nie chcesz umieszczać cukru bezpośrednio w pralce, ale jednocześnie chcesz przekonać się na własnej skórze o skuteczności tej metody? Nic straconego. Taką samą ilość produktu wsyp do miednicy wypełnionej letnią lub ciepłą wodą. Wymieszaj i namaczaj w takiej miksturze ubrania, które potrzebują odświeżenia koloru. Zostaw na kilka godzin, następnie delikatnie odsącz i upierz w pralce według zaleceń producenta odzieży.

Zdjęcie Pranie naturalnymi metodami przyniesie bardzo dobre rezultaty / 123RF/PICSEL

Użyj cukru do płukania firanek — będą układać się jak marzenie

Cukiernicę miej pod ręką, gdy przystępujesz do prania firanek. Dokładniej mówiąc, cukier będzie nieodzowny na etapie ich płukania. Wystarczą dwie-trzy łyżki wsypane do przegrody na płyn do płukania. Taki dodatek sprawi, że na materiale zmniejszy się liczba nieestetycznych wgnieceń, a firanki będą łatwiej się układać.

