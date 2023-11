Plama z wosku? Żelazko pójdzie w ruch

Plama z wosku "ozdobiła" kurtkę albo płaszcz? Nawet kiedy zaschnie, to może na powierzchni pozostać tłusty ślad, który trudno usunąć. W takiej sytuacji pomocne będzie żelazko. Ustawiamy urządzenie na minimalną temperaturę, kawałek serwetki albo papieru do pieczenia przykładamy do ubrania i rozgrzanym żelazkiem delikatnie traktujemy naszą odzież. Roztopiony wosk powinien przykleić się do kawałka papieru i problem z głowy.

Niska temperatura jest sprzymierzeńcem

Plama z wosku może tak łatwo nie zejść, jeśli mamy do czynienia z delikatnymi elementami garderoby. Mniejsze gabarytowo ubrania można wsadzić do zamrażarki po to, aby nasza plama zamarzła. Po pewnym czasie twardy wosk można delikatnie zdrapać z naszego ubrania. Zamiast paznokcia lepszym przyrządem do usuwania wosku będzie delikatna, drewniana szpatułka.



Zdjęcie Rozlany wosk na obrusie czy ubraniu wcale nie jest trudny do usunięcia / 123RF/PICSEL

Sięgnij po mąkę

Rozgrzany wosk może niepostrzeżenie chlapnąć na nasze buty. Jeśli wykonane są z zamszu albo nabuku trzeba się nieco więcej postarać, aby były znów nienagannie czyste. W takich wypadkach warto posłużyć się suszarką, aby rozgrzać wosk, a dopiero później zasypać go talkiem lub skrobią, by proszek wchłonął tłustą plamę. Po odczekaniu kilku minut całość trzeba solidnie odkurzyć. Niestety, nie ma gwarancji, że patent zadziała za pierwszym razem, więc czasem trzeba całość powtórzyć.

