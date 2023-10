Tłusta plama? Postępuj szybko!

Tłuste plamy na ubraniach pojawiają się zawsze niespodziewanie. Jeśli chcemy się ich pozbyć z ubrania, to trzeba działać jak najszybciej. Co trzeba zrobić najpierw, aby pozbyć się tłustej plamy? Należy zebrać jak najwięcej tłuszczu, np. chusteczką albo chłonnym ręcznikiem. Jeśli jest taka możliwość, warto zabrudzone miejsce od razu zaprać, aby tłuszcz nie wsiąknął w tkaninę i nie zaschnął. Gdy naprawdę nam zależy na naszym ulubionym elemencie odzieży, to nie powinno się zwlekać z jego wypraniem. Im dłużej czekamy z wywabieniem plamy, tym większe prawdopodobieństwo niepowodzenia jej pozbycia się.

Czym sprać tłustą plamę?

Tłusta plama "ozdobiła" naszą bluzkę, koszulkę albo spodnie? Jeśli nadmiar tłuszczu został już zebrany, czas na pozbycie się substancji z włókien. Jak to zrobić? W takim wypadku można posłużyć się albo sodą oczyszczoną, albo mąką ziemniaczaną. Po prostu sypiemy proszek na tkaninę, delikatnie przyklepujemy i czekamy, aż nadmiar tłuszczu zostanie wchłonięty. Czynność powtarzamy tak długo, aż proszek na tkaninie nie będzie wsiąkał brudu. Wtedy już z czystym sumieniem możemy wrzucić nasze ubranie do pralki i wyprać tak, jak zwykle.

Czasami sam proszek do prania nie pomoże w walce z tłustymi plamami. Wtedy warto sięgnąć po odplamiacz, jednak nie każdy się do tego nadaje, ponieważ używany w nadmiarze zniszczyć tkaninę. Jeśli zależy nam na ubraniu albo jest ono wykonane z bardzo delikatnych materiałów, można sięgnąć po... płyn do mycia naczyń. Wystarczy kilka kropel nanieść na ubranie, delikatnie wetrzeć, a później wyprać w pralce.

Odplamiacze mogą także reagować z kolorami na tkaninach, wiec można sięgnąć również po inny, naturalny i skuteczny środek. O czym mowa? Ocet spirytusowy może pomóc sprać plamę: wystarczy nanieść go po prostu na fragment zabrudzonej tkaniny, a później wyprać jak zwykle.

Tłuste plamy na tapicerce? Pożegnaj je

Tłusta plama na dywanie albo tapicerce? W takich sytuacjach również nie jesteśmy bezsilni, ponieważ można sobie z nimi skutecznie poradzić. Co w takiej sytuacji zrobić? Podobnie jak w przypadku plam na ubraniach, trzeba najpierw je zasypać mąką ziemniaczaną albo sodą oczyszczoną i poczekać, aż tłuszcz zostanie wchłonięty i lepiej z tą czynnością nie zwlekać. Później nie pozostaje nic innego, jak usunięcie proszku - najlepiej odkurzaczem, aby nie doszło do rozniesienia tłuszczu na inne części tapicerki. Później plamę można zaprać na kilka sposobów.

Można sięgnąć po gąbkę z ciepłą wodą i płynem do mycia naczyń.

Przetarcie ściereczką nasączoną octem.

Wtarcie denaturatu w tkaninę, który rozpuści tłuszcz.

Zanim sięgniemy jednak po którąś z tych metod, warto zrobić próbę na mniej widocznej części tapicerki, by sprawdzić, czy nie dojdzie do odbarwienia tkaniny.

