Mrówki w ogrodzie - jak się ich pozbyć?

Mrówki, choć są małe i niepozorne, potrafią narobić szkód. Wyjadają jedzenie z kuchni oraz niszczą ogrody. Drążą korytarze, niszcząc grządki i rabaty, tworzą kopce, zagnieżdżają się w kuchennych szafkach i pod podłogami. Choć tak na nie narzekamy, należy zaznaczyć, że ich praca spulchnia glebę oraz rozkładają resztki zwierząt. Nikt jednak nie chce, aby mrówki zagnieździły się w ogrodzie, a następnie go zdemolowały. Czy istnieje skuteczny sposób na pozbycie się tych owadów?

Czy ocet działa na mrówki?

To pytanie krąży po głowie niejednego z nas. Nasze babcie były przekonane, że ocet jest w stanie unicestwić mrówcze stado. Nie jest to jednak prawdą, ale rzeczywiście może on być użyty w walce z tymi małymi szkodnikami. Chodzi bowiem o odstręczający zapach octu. Jest on nieprzyjemny nie tylko dla nas, ale także mrówek. Kiedy zalęgną się one w naszym ogrodzie, warto poobserwować robotnice, żeby wiedzieć, którędy chodzą. Ocet - najlepiej spirytusowy, który jest tańszy i mocniej pachnie - należy rozlać na ścieżkach, którymi przemieszczają się owady.

