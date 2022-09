Surfinie i petunie to bardzo popularne rośliny, chętnie umieszczane na balkonach czy tarasach. Można je śmiało przechowywać przez zimę, by móc cieszyć się ich okazałymi kwiatami w kolejnym roku. Co ciekawe, są również sposoby na to, aby zakwitły one nawet w grudniu - i w tym właśnie tkwi wyjątkowość tych roślin. Podpowiadamy, jak przezimować surfinie i petunie.

Zobacz też: Triki na bujne surfinie. To prostsze niż myślisz

Reklama

Jak przechowywać petunie i surfinie przez zimę?

Sposób na bujne pelargonie – sekret tkwi w podlewaniu

"Mały Wawel" w twoim ogrodzie. Jakie rośliny zasadzić?

Tańszego sposobu na mrówki w ogrodzie nie znajdziesz. Jest skuteczny i ekologiczny

Karmienie pomidorów podczas kwitnienia – czego najbardziej potrzebują? Zimowanie surfinii oraz petunii na ogół nie jest trudne - co innego znalezienie odpowiedniego miejscu, w którym można je przechowywać. Żeby wiosną bujnie zakwitły, trzeba je przenieść do jasnego i chłodnego pomieszczenia, w którym panuje temperatura ok. 10 stopni C. Zazwyczaj petunie dobrze znoszą również zimowanie w ciemniejszych pomieszczeniach, dlatego nie zaszkodzi spróbować umieścić ich na ten czas w piwnicy lub garażu. Ważne, aby temperatura w tych miejscach nie spadała nigdy poniżej 0 st. C.

Zanim przeniesiemy skrzynki lub donice z roślinami w chłodniejsze miejsce, trzeba zadbać o ich pielęgnację. Najpierw należy przyciąć pędy petunii bądź surfinii na długość ok. 5 - 7 cm. Warto także sprawdzić, w jakim są stanie - jeśli zauważymy chore sadzonki, trzeba się ich pozbyć. Następnie, w trakcie zimowania tychże kwiatów, co 2-3 tygodnie trzeba sprawdzać, czy ziemia w donicach nie wyschła za bardzo - w razie konieczności można delikatnie je podlać.

Z kolei na przełomie lutego i marca należy przenieść rośliny do cieplejszego pomieszczenia o temperaturze ok. 16 stopni i wówczas rozpocząć intensywniejsze podlewanie.

Gdy nowe pędy surfinii czy petunii urosną na około 5 cm, dobrze będzie także rozpocząć nawożenie. W maju, po ustaniu przymrozków, można ponownie wystawić kwiaty na balkon czy taras.

Czytaj także: Jak pielęgnować surfinie? To będzie dla nich idealne miejsce

Zdjęcie Aby petunie czy surfinie zakwitły w ziemie, należy przenieść je do domu i postępować zgodnie z zaleceniami / 123RF/PICSEL

Co zrobić, aby petunie i surfinie zakwitły w grudniu?

Jeśli chcemy, by petunie bądź surfinie wydały kwiaty w grudniu, konieczne będzie przeniesienie ich do domu.

Pod koniec września należy obficie je podlać, a po kilku godzinach odciąć im gałązki na długości około 10 cm, usunąć szczytowe liście oraz kwiaty i zanurzyć je w ukorzeniaczu do roślin miękkich.

Kolejnym krokiem będzie posadzenie surfinii/petunii w doniczce z lekkim podłożem (np. ziemia zmieszana z pisakiem w proporcjach 1:1).

Tak przygotowane sadzonki trzeba ustawić w jasnym miejscu, ale z dala od kaloryfera. Optymalna temperatura to około 16 st. C.

Ukorzenianie surfinii czy petunii potrwa około 30 dni - po tym czasie można przenieść kwiaty na parapet.

Pamiętać należy o utrzymaniu umiarkowanej wilgotności gleby. Przy podlewaniu nie należy moczyć liści.



Dzięki tym trikom, w okolicach grudnia surfinie oraz petunie powinny znowu zakwitnąć.

Zobacz również: Różnice między petunią a surfinią. Która lepiej nadaje się na balkon?