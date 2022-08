Triki na bujne surfinie. To prostsze niż myślisz

Spis treści: 01 Jak dbać o surfinie?

02 Co zrobić, by surfinie bujnie kwitły?

Jak dbać o surfinie?

Surfiniami określa się grupę odmian petunii ogrodowej. Można je rozpoznać po kielichowych kwiatach, które przyjmują przeróżne kolory. Wyróżnia się m.in.

surfinie czerwone

surfinie białe

surfinie żółte

surfinie różowe i niebieskie

Każda barwa prezentuje się niezwykle, dlatego też surfinie są często wybierane jako ozdoba balkonów, werand oraz tarasów.

Wbrew pozorom surfinie nie są wymagającymi kwiatami. Kwitną od czerwca do października i nie potrzebują rozbudowanej pielęgnacji. Najważniejsze jest dla nich podlewanie i nawożenie. Zaleca się, by dostarczać surfiniom wodę rano i późnym popołudniem. Do tego nie trzeba ich podcinać. Wystarczy jedynie usuwać zwiędłe kwiaty. Poza tym surfinie najlepiej rosną w lekko kwaśnym podłożu o wartości pH mniej więcej 5,5.

Trzeba również pamiętać, że surfinie nie przepadają za cieniem, a więc najlepiej wybrać dla nich nasłonecznione stanowisko, które przy okazji będzie osłonięte przed deszczem oraz wiatrem.

Zdjęcie Wbrew pozorom surfinie nie są wymagającymi kwiatami / 123RF/PICSEL

Co zrobić, by surfinie bujnie kwitły?

Podobnie jak podlewanie bardzo ważne jest nawożenie surfinii. Wszystko po to, by dostarczyć im niezbędnych składników mineralnych. Dzięki nim rosną i kwitną, a kolorowe kwiaty ozdabiają balkony i tarasy.

Zaleca się stosowanie specjalnych nawozów do surfinii. Zasilając te kwiaty doniczkowe, trzeba jednak pamiętać, by podawać dawki zalecane przez producenta. W innym przypadku nadmiar nawozu przyniesie efekt odwrotny do zamierzonego. Uszkodzeniu ulegną nie tylko korzenie, ale dojdzie również do nadmiernego wzrostu pędów. W sytuacji, gdy surfinia będzie otrzymywać zbyt małą dawkę nawozu, jej liście zaczną blaknąć.

Polecanym sposobem na nawożenie surfinii jest rozcieńczenie nawozu z wodą. Wszystko po to, by móc stosować go codziennie lub co dwa dni. Dzięki temu będzie pewność, że roślinie nie brakuje składników mineralnych, a co za tym idzie, będzie bujnie kwitła.

