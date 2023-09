Fikus benjamina: Kapryśna roślina

Figowiec benjamina, fikus benjamiński albo po prostu beniaminek: to roślina, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jedni go uwielbiają, a inni szczerze nienawidzą, bo przylgnęła do niego łatka kapryśnej rośliny. Czy słusznie? Fakt, jeśli zmieni się jego środowisko, to może zrzucić wszystkie liście. Na szczęście, oprócz dodatkowego sprzątania w domu, to nic strasznego, ponieważ z czasem uzupełni braki w ulistnieniu, a kto wie... może później rosnąć bardziej okazale? Aby tak faktycznie się stało, to fikus benjamina musi mieć zapewnione odpowiednie warunki do wzrostu. Wszystko to sprawi, że będzie nie tylko piękną ozdobą, ale istnieje szansa, że szybko stanie się pokaźnym drzewkiem w domu.

Fikus benjamina: Oto jego wymagania

Fikus benjamina ma swoje wymagania uprawowe, które dobrze jest poznać i spełnić. To recepta na to, że będzie faktycznie pięknie i zdrowo rósł w domu, a liście raczej będą zrzucane sporadycznie. Na wstępnie, trzeba miejsce dla rośliny dobrze przemyśleć, ponieważ przestawienie w ogóle nie wchodzi w grę. Musi być ustawiony tam, gdzie jest jasno, ale nie powinny go dosięgać bezpośrednie promienie słońca, gdyż działają na jego niekorzyść. O czym jeszcze trzeba pamiętać? O żyznej i przypuszczalnej glebie w doniczce oraz warstwie drenażowej, która zminimalizuje ryzyko przelania rośliny. Wydaje się, że nietrudno takie miejsce znaleźć w domu, ale prawda okazuje się zgoła inna.

Benjamin zrzuca liście? Oto powody!

Jeśli ktoś zastanawiał się, dlaczego beniamin zrzuca masowo liście, to już spieszymy z odpowiedzią. Oczywiście, może być to wynik choroby albo przelania, ale najczęściej zmian w otoczeniu. Poznajmy powody, przez które beniamin zrzuca liście.

Różnica temperatur : nagłe ochłodzenie albo ustawienie przy źródłach ciepła.

: nagłe ochłodzenie albo ustawienie przy źródłach ciepła. Przeciąg : podmuchy powietrza wtedy, gdy stoi przy otwartym oknie.

: podmuchy powietrza wtedy, gdy stoi przy otwartym oknie. Przestawianie : wpływ ma nie tylko zmiana miejsca, ale także obrócenie go w stronę światła.

: wpływ ma nie tylko zmiana miejsca, ale także obrócenie go w stronę światła. Przelanie: nadmiar wilgoci w glebie przyczynia się do zrzucania liści.

WAŻNE: utrata liści przez fikusa benjamina jest czasowa. Po aklimatyzacji szybko uzupełnia swoje ubytki, jednak trwa to kilka tygodni.

Pielęgnacja benjamina: O tym trzeba pamiętać

Fikus benjamina nie jest problematyczną rośliną, o ile zapewni mu się dobre miejsce w domu, a także zminimalizuje wystąpienie niekorzystnych czynników, które mogą spowodować zrzucanie jego liści. O czym warto pamiętać? Raz w roku wiosną trzeb go przyciąć w taki sposób, aby przerzedzić jego pokaźną koronę. Fikus benjamina wydziela bardzo dużo soku mlecznego po przycięciu, który jest trujący - zabieg trzeba koniecznie wykonywać w rękawiczkach ochronnych.

