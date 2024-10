Soczyście zielone liście i eleganckie kwiatostany sprawiają, że skrzydłokwiat to jeden z najpiękniejszych okazów domowych. Biorąc pod uwagę jego zdolność oczyszczania powietrza, z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że to trafiony wybór podczas komponowania swojej zielonej przestrzeni w domowym zaciszu.

Skrzydłokwiat - stanowisko: Znajdź dla niego miejsce jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione. Doniczkę ustaw w takim miejscu, by nie był narażony na przeciągi.

Nie zapominaj o delikatnym przecieraniu liści skrzydłokwiatu, by usunąć z nich kurz

Domowy nawóz do skrzydłokwiatu: Będzie rosnąć jak na drożdżach

Skrzydłokwiat jest w stanie wiele wybaczyć, nawet chwilowe przerwy w podlewaniu. Chcąc jednak osiągnąć jak najlepsze rezultaty w uprawie roślin doniczkowych, warto wspomóc go domową odżywką na bazie produktu, który kojarzymy przede wszystkim z wypiekami.

Jak zrobić nawóz z drożdży do podlewania skrzydłokwiatu?

Do domowego użytku najlepiej nadaje się nawóz z drożdży niesfermentowanych. To wariant najprostszy i najszybszy. Wystarczy, że kostkę świeżych drożdży (100 g) rozdrobnisz i zalejesz 10 litrami ciepłej wody. Mieszankę odstaw na godzinę - po jej upływie odżywka jest gotowa do użycia i nie wymaga rozcieńczania.