Beztrosko stawiamy go na parapetach. Nie wszyscy wiedzą, że jest nazywany „wampirem”

W przesądy można wierzyć z pełnym przekonaniem lub podchodzić do nich z przymrużeniem oka. Niezależnie od tego, do której grupy się zaliczasz, poznaj właściwości fiołka afrykańskiego. Choć jego sympatyczna aparycja i niewielkie wymagania sprawiają, że często gości w naszych domach, niektórzy przypisują mu demoniczne moce. Dlaczego fiołek jest nazywany kwiatem wampira? Gdzie go ustawić, by nie kusić losu?

Zdjęcie Fiołek afrykański — ozdoba czy wabik na pecha? / 123RF/PICSEL