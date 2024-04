Jak wyczyścić białe buty?

Białe buty produkowane są z różnych materiałów, ale nie wszystkie mogą być czyszczone w takim sam sposób. Zanim jednak zabierzemy się do działania, warto skompletować odpowiednie akcesoria. W pakiecie minimum wystarczy sięgnąć po ciepłą wodę, płyn do mycia naczyń i gąbkę lub szczotkę z miękkim włosiem.

Wersja rozbudowana zakłada sprawienie sobie prawideł - one najbardziej przydadzą się, kiedy białe buty są wykonane z miękkiego i elastycznego materiału. Zanim jednak zabierzemy się do pracy, to warto znać kilka uniwersalnych rad: przede wszystkim nie warto zwlekać z czyszczeniem, tylko od razu zacząć je szorować, kiedy widzimy zabrudzenie.

Skoro wszystkie akcesoria są przygotowane, czyścimy buty. W misce mieszamy płyn do mycia naczyń z wodą i delikatnie szorujemy buty, potem czystą gąbką zbieramy nadmiar piany i brudnej wody: gotowe.

Wyjątkiem są białe buty wykonane z zamszu albo nabuku, ponieważ nie wolno ich moczyć. Trzeba czyścić je na sucho specjalną szczotką, a zabrudzenia przecierać albo talkiem lub wcierać w nie mąkę ziemniaczaną.

Jak wyczyścić buty z soli? Interia DIY

Guma biała na błysk

Białe buty mają również gumę okalającą obuwie, która często jest najbardziej zabrudzona. Jeśli jej wygląd nie jest zachęcający do noszenia, a sama woda z płynem nie poradziły sobie z zadaniem, to trzeba sięgnąć po inne środki. Tutaj pomoże pasta do zębów i stara szczoteczka.

Wystarczy nanieść specyfik na gumę i dokładnie wyszorować, a następnie dokładnie opłukać. Niestety, nie wolno przesadzać z dużą ilością wody, ponieważ guma jest klejona. Nadmierna wilgoć może sprzyjać zniszczeniu tej części białych butów.

Białe buty bez plam? To możliwe

Szare buty? Zapomnij! Łatwo przywrócisz im nieskazitelną biel 123RF/PICSEL

Trudne plamy "zdobią" białe buty? To nie problem. Zarówno zaschnięte błoto, jak i tłuszcz mogą być usunięte w łatwy sposób. Wystarczy sięgnąć po uniwersalny środek, jakim jest soda oczyszczona. Małe zabrudzenia zejdą bez śladu, wystarczy w miseczce z 200 ml wody dodać łyżkę specyfiku, zamieszać i wyszorować buty.

Jeśli jednak po całym procesie nadal widzimy skazy i niedoskonałości, to czas na przygotowanie specjalnej pasty. Nie jest trudna do zrobienia: sodę oczyszczoną wsypujemy do miski i dodajemy stopniowo tyle wody, aby po wymieszaniu powstała pasta. Teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko nanieść ją na białe buty, mocno wetrzeć, a później zebrać gąbką wraz z plamą.

Wybielanie białych butów

Białe trampki będą błyszczeć. Wystarczy wyszorować je jednym składnikiem 123RF/PICSEL

Białe buty, podobnie jak tkaniny o tym kolorze, mogą z czasem zszarzeć. Wtedy już nie wyglądają tak atrakcyjnie, jak w dniu zakupu, ale nie trzeba przecież ich wyrzucać. Owszem, zszarzałe też będą spełniały swoją funkcję, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby je wybielić. Podobnie jak w przypadku zabrudzeń, warto sięgnąć po domowe metody, które działają tak samo, jak detergenty.

Ocet - specyfik trzeba wcześniej rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1 i taką mieszanką wyszorować białe buty. Całość, podobnie jak w przypadku wody utlenionej, trzeba porządnie opłukać.

Woda utleniona - wystarczy ją równomiernie nanieść za pomocą gąbki na powierzchnię białych butów, odczekać kilkanaście minut, a później całość spłukać.

Sok z cytryny - on również wymaga rozcieńczenia z wodą. Kiedy już się z tym uporamy, nakładamy na białe buty i pozbywamy się szarości oraz zażółceń. Dodatkowo pozbędziemy się brzydkiego zapachu.