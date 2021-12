Białe skrętki w jajkach. Trzeba je usuwać?

Czym są białe skrętki w jajku?

Wydawałoby się, że robienie jajecznicy to prosta sprawa. Okazuje się jednak, że dla niektórych jest istną zmorą. Wszystko to przez białe nici, które można zauważyć niedaleko żółtka. Wiele osób zupełnie nie wie, czym są i próbuje je usunąć widelcem.



Otóż białe skrętki w jajku to chalaza. Jest to struktura występująca w jajach zwierząt i zalążkach roślin. Chalaza występuje po obu stronach żółtka i jej zadaniem jest utrzymywanie go na środku.

Dzieje się tak przez to, że z jednej strony jest przymocowana do błony żółtkowej otaczającej żółtko, a z drugiej do błony pergaminowej otaczającej białko.



Zdjęcie Białe skrętki w jajku to chalaza / 123RF/PICSEL

Mimo że białe skrętki niektórych nawet obrzydzają, to nie ma konieczności ich usuwania. Nie mają one wpływu na smak przygotowywanego posiłku i zdecydowanie nie szkodzą.



Ponadto obecność chalazy powinna nas cieszyć. Jest to znak, że jajka są świeże. Jeśli jednak jej nie widać, może to świadczyć o tym, że jajka spędziły już trochę czasu na sklepowej półce.

