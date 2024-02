Przekop ogród. To idealny czas

Jeśli do tej pory nie miałeś okazji do przekopania ogrodu, to właśnie teraz jest na to najlepszy czas. Dlaczego? Ponieważ w lutym wiosna może dopiero się budzić, choć wszystko się może wydarzyć za sprawą kapryśnej aury. Dlaczego warto przekopać ziemię w ogrodzie? To doskonale przygotuje ją pod rabaty lub grządki. Przekopanie ogrodu jest kluczowe, ponieważ to spulchni i napowietrzy glebę, co sprawi, że poprawi się jej jakość. Sprawne ruchy szpadlem sprawią, że ziemia zostanie również rozluźniona, a to jest dobre dla korzeni roślin, ponieważ lepiej się będą wtedy rozwijać.

Przekop ziemię: pozbędziesz się problemu

Dlaczego warto przekopać ziemię w ogrodzie? To doskonała okazja, aby znaleźć i usunąć rzeczy, które zalegają w głębszych partiach gleby. Mogą być to niepotrzebne, martwe korzenie, szczątki roślin, kamienie lub po prostu śmieci, które znalazły się tam wiele lat temu i wszyscy o nich zapomnieli. Jeśli uważasz, że przekopanie ogródka jest zbędne, to warto przytoczyć kolejny argument. Pod glebą mogą tworzyć się zalążki chwastów, które wiosną przebijają się i zagłuszają swoją obecnością wszystkie nasze warzywa i kwiaty. Wiadomo, że wiosną i latem trudno je wyplenić, więc teraz jest to idealny czas, by później odjąć sobie mrówczej pracy.

Czy zawsze trzeba przekopywać ogródek?

Zdjęcie Dopiero po przekopaniu i wyrównaniu grządek możesz zacząć uprawę jednorocznych roślin / 123RF/PICSEL

Przekopywanie ogrodu może wydawać się bardzo pracochłonnym zajęciem, ale warto się go podjąć. Zwłaszcza że przynosi wymierne korzyści, które dają nam lepsze i obfitsze plony, a na dodatek rośliny ozdobne również będą prezentowały się lepiej. Oczywiście, nie trzeba tego robić co roku, zwłaszcza wtedy, gdy gleba jest piaszczysta i luźna sama w sobie. Wiosną jednak można również podczas machania szpadlem wzbogacić naszą ziemię o kompost. Ziemia będzie bardziej żyzna, co tylko w przyszłości zaprocentuje.

