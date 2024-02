Spis treści: 01 Kiedy przesadzać rośliny doniczkowe?

02 Wyjątek potwierdzający regułę

03 Przesadzanie roślin doniczkowych na wiosnę — jak poznać, że jest konieczne?

04 Wsyp do doniczki podczas przesadzania. Oto naturalna bariera ochronna

05 Cynamon do roślin doniczkowych — dodatkowa porada

06 Nawożenie roślin po przesadzeniu — tak czy nie?

Kiedy przesadzać rośliny doniczkowe?

Zwróć uwagę na kalendarz. Zbliża się właśnie najlepszy czas na wykonanie zabiegu. Przyjmuje się, że uniwersalnym dla większości gatunków terminem przesadzania kwiatów doniczkowych jest wczesna wiosna. Do pracy przystępuj w marcu i w kwietniu.

To czas, kiedy rośliny budzą się z okresu zimowego odpoczynku. Ważne jest jednak, aby zdążyć przed kwitnieniem. Przenoszenie okazów do nowej doniczki i ziemi stwarza ryzyko uszkodzenia dorodnych kwiatów, a tego chcemy przecież uniknąć za wszelką cenę.

Zdjęcie Wczesna wiosna to najlepszy czas na zajęcie się roślinami w doniczkach / 123RF/PICSEL

Wyjątek potwierdzający regułę

Czekanie z przesadzaniem do wiosny nie zawsze jest wskazane. Każdą nowo zakupioną roślinę należy przesadzić do nowej doniczki z dedykowanym dla niej podłożem niedługo po zakupie. Dlaczego to tak ważne? Nie jest to wyłącznie kwestia przeniesienia rośliny do doniczki, która ze względów estetycznych bardziej pasuje do naszych wnętrz.

Warunki w domu różnią się diametralnie od uprawy produkcyjnej. Ziemia może być już wyjałowiona, ponadto istnieje ryzyko, że sklepowy okaz stał się domem dla szkodników. Zanim jednak założysz rękawice, zaplanuj dla kwiatów tygodniową kwarantannę. To czas, jakiego potrzebują na aklimatyzację w nowych warunkach. Dla nas to okazja do bacznej obserwacji okazu, żeby namierzyć ewentualnych intruzów czy objawy choroby.

Przesadzanie roślin doniczkowych na wiosnę — jak poznać, że jest konieczne?

Nie wszystkie kwiaty potrzebują corocznego przesadzania. Niektóre z nich nie lubią zmian, więc w ich przypadku zabieg wystarczy przeprowadzać co kilka lat. Ponownie skup się przede wszystkim na monitorowaniu roślin. Często same wysyłają sygnały, że potrzebują przeprowadzki. Na co zwrócić uwagę?

Intensywny wzrost okazu zostaje nagle zahamowany. Najpewniej jest to wynik tego, że brakuje mu miejsca w dotychczasowej doniczce.

Osłabienie kondycji kwiatów może wynikać z wyjałowienia podłoża w doniczce. Bez odpowiedniej ilości składników odżywczych rośliny zaczynają mizernieć.

O konieczności przesadzania świadczą rozrastające się korzenie, które zaczynają wystawać przez otwory odpływowe w doniczce lub ponad górną warstwę ziemi.

Wsyp do doniczki podczas przesadzania. Oto naturalna bariera ochronna

Zapewniasz swoim roślinom drenaż i dedykowane podłoże? Podczas przesadzania możesz zrobić jeszcze jedną rzecz. Nie wiąże się z żadnym wysiłkiem ani dużymi kosztami, a w sprytny sposób pomoże w uprawie.

Zajrzyj do kuchni i wyjmij z szafki pachnącą przyprawę kojarzoną ze słodkimi wypiekami. Wsypanie cynamonu do doniczki z kwiatami podczas przesadzania będzie ograniczało rozwój pleśni. Aromat korzenny skutecznie odstrasza także szkodniki, zwłaszcza przędziorki i mrówki. Ma działanie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, więc w naturalny sposób zwiększysz odporność roślin domowych na wyniszczające choroby.

Cynamon do roślin doniczkowych — dodatkowa porada

Cynamonu możesz używać podczas całego sezonu wegetacyjnego, mieszając go z wierzchnią warstwą gleby w pojemniku. Nie musisz czekać z aplikacją do wykonania zabiegu przesadzania. Przyda się zwłaszcza w przypadku starszych i dużych roślin, w przypadku których przenoszenie do nowej doniczki nie jest wskazane.

Zdjęcie Po przesadzaniu w kwiaty wstąpią nowe siły / 123RF/PICSEL

Nawożenie roślin po przesadzeniu — tak czy nie?

Chcąc zadbać o kwiaty doniczkowe, nie należy popadać w przesadę. Chcesz zapewnić im energetyczny zastrzyk i tuż po przesadzaniu myślisz o dostarczeniu nawozu? Z tym akurat trzeba się wstrzymać.

Mimo że wymiana ziemi i doniczki to poprawa komfortu zielonych podopiecznych, nadal zabieg jest dość poważną ingerencją. Pozwól roślinom przyzwyczaić się do nowych warunków, a nawóz zastosuj nie wcześniej niż po upływie miesiąca. Zaraz po przesadzaniu jedynie podlej kwiat, kierując się jego wymaganiami pod względem zapotrzebowania na wodę.

