Jak suplementować żelazo, wapń i magnez?

Osoby przyjmujące żelazo powinny pamiętać, że spożywanie niektórych produktów może utrudniać jego przyswajanie. W związku z tym zaleca się przyjmować żelazo na pusty żołądek. Może to być np. zaraz po przebudzeniu.

Należy unikać popijania żelaza napojami mlecznymi, a także chwile przed lub po połknięciu tabletki nie powinno się pić herbaty, która za sprawą garbników niekorzystnie wpływa na przyswajalność żelaza.

Przyswajanie żelaza ułatwia natomiast witamina C, więc preparat ten można śmiało popijać sokiem pomarańczowym lub jabłkowym. Żelazo można przyjmować razem z witaminą A, ale nie powinno się go łączyć z cynkiem.

Reklama

Przyjmując wapń, trzeba mieć na uwadze, że zaleca się przyjmowanie go w formie cytrynianu wraz z posiłkiem. Najlepiej przyjmować wapń razem z witaminą D3 i K2, które pozytywnie wpływają na jego wchłanianie. Należy jednak pamiętać, by nie przekraczać zalecanej dziennej dawki.

Suplementując magnez, należy natomiast pamiętać, by tabletki popijać wodą, ponieważ soki czy herbata ograniczają jego wchłanianie. Poza tym najlepiej wybierać preparaty bogate w witaminę B6, dzięki której magnez będzie lepiej się przyswajał.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Jak przyjmować witaminy?

Witaminy A, D, E i K są rozpuszczalne w tłuszczach. W związku z tym najlepiej przyswajają się właśnie w obecności tłuszczów takich jak oliwa z oliwek czy inne oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce.

Niektóre preparaty zawierają w swoim składzie tłuszcz, który ma sprawić, że witaminy A, D, E i K lepiej wchłoną się w organizmie. Jeśli natomiast produkt nie ma go w swoim składzie, to koniecznie trzeba go przyjmować razem z posiłkiem zawierającym tłuszcz.

Witaminę C natomiast można przyjmować na pusty żołądek. Wszystko przez to, że rozpuszcza się w wodzie.

***

Zobacz także:

Jak uzupełnić niedobory witamin po zimie?

Niedobór witaminy D - objawy i leczenie

Probiotyki i prebiotyki. Czy i kiedy warto je suplementować?